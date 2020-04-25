BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İşte 25 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı ve son durum!
KORONAVİRÜS 25 NİSAN TÜRKİYE 'DE SON DURUM
BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İşte 25 Nisan Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısı ve son durum!
25 Nisan 2020 Cumartesi 19:17
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Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 106 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 2 bin 861 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 706 olurken toplam vaka sayısı da 107 bin 773 oldu.
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