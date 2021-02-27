Koronanın pik yaptığı Samsun’da 2 mahalle karantinada

Türkiye’deki vaka sayısı ve vaka artış hızı en çok olan illerden biri olan Samsun’da iki mahalle karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahallerin tüm giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri 7/24 nöbet tutuyor.

Sağlık Bakanlığının haftalık açıkladığı verilere göre nüfusa oranla en fazla vaka olan 5 ilden biri de Samsun oldu. Korona virüsün pik yaptığı Samsun’da Ayvacık ilçesinde bulunan Söğütpınar ve Şenpınar Mahalleleri 7 günlüğe karantinaya alındı. Mahalle girişinde nöbet tutan Jandarma ekipleri karantina kapsamında mahalleye kimseyi almıyor. Mahallelere ulaşan bazı yollara ise kum dökerek araç girişi önleniyor.

Söğütpınar ve Şenpınar Mahalleleri girişinde fırıncı olan Hamit Kalaycı, "Bilindiği üzere Karadeniz’de son günlerde vakalar artış göstermişti. Mahallelerde ne yazık ki vaka sayılarında bir artış oldu. Mahallemizde yaşlı sayısı da biraz fazladır. Mahalleli çarşıya, pazar iner, etkileşim fazla. Jandarma ekipleri de burada görev yapıyor" dedi.

Havadan görüntülenen Söğütpınar ve Şenpınar Mahallelerinde karantina 3 Mart’a kadar devam edecek.