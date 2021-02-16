banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
Özel İletişim Vergisine zam...
Özel İletişim Vergisine zam...
EFT yapacaklar dikkat!
EFT yapacaklar dikkat!

Koronanın nörolojik belirtileri

COVID-19 salgınındakı veriler, hastalığın sadece solunum yollarını değil, nörolojik sistemleri de etkilediğini ortaya koymaktadır. Çeşitli ülkelerden bildirilen çalışmalarla hastaların yaklaşık üçte birinde santral sinir sistemi tutulumu, periferik sinir sistemi tutulumu ve iskelet kası hasarını içeren çeşitli nörolojik belirtiler bildirildi.

Sağlık 16.02.2021, 10:56
2
Koronanın nörolojik belirtileri

COVID-19 salgınındakı veriler, hastalığın sadece solunum yollarını değil, nörolojik sistemleri de etkilediğini ortaya koymaktadır. Çeşitli ülkelerden bildirilen çalışmalarla hastaların yaklaşık üçte birinde santral sinir sistemi tutulumu, periferik sinir sistemi tutulumu ve iskelet kası hasarını içeren çeşitli nörolojik belirtiler bildirildi.

Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün konu hakkında şu bilgileri verdi:

“Görülen nörolojık en yaygın belirti ve bulgular baş ağrısı ve baş dönmesidir. Baş Ağrısı Covid-19’a bağlı gelişen tablolarda sıkça izlenmektedir. Baş ağrısı ilk nörolojık tutulum olabileceği gibi,sistemik hastalığın bir parçası olarakta ortaya cıkabılır.Covid-19 ’da görülen bas ağrısı daha cok çift taraflı , başa bütün olarak yayılan ve basta ağırlık , baskı hıssı olusturan ,ağrı kesicilerden fayda görmediğiniz ,uzun süren dirençli ağrı vasfında görülmektedir.Covid’de ayrıca koku ve ağrı sınırlerı cok yakın seyrettikleri için bas ağrısıyla bırlıkte koku kaybıda sıkca görülebilmektedir.Covid baş ağrısı kliniği migren ve gerilim bas agrısı tiplerinden farklıdır. Sosyal izolasyon, gunluk aktivitelerdeki farklılaşma, beslenme ve uyku gibi günlük alışkanlıkların değişmesi migren ataklarında artış meydana getirebilir. Gerek migren ataklarının sıklaşması, gerek yeni süregen hale gelen dirençli baş ağrısının olması durumunda hastanın nörolog tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

COVID-19 teşhisi konulan hastalarda yüzde 3-5 oranında inme görülmektedir. Ciddi vakalarda ve özellikle de hipertansiyon, diyabet ,kronik akciğer hastalığı, obezite gibi risk faktörü olan hastalarda virüsün santral sinir sistemine yerleşmesiyle , kanın damarlar içinde pıhtılaşmasıyla veya pıhtının beyıne atmasına yatkınlık yaratmasıyla , beyinde inme görülebilmektedir. Sitokin artışıyla tromboza yatkınlığı artması ve ek olarak pıhtılaşma sistemindeki hasarlanma sonucunda D-dimer ve trombosit seviyelerinde anormallik izlenebilmekte ve tıkayıcı veya kanayıcı inme riski artmaktadır .Çoklu organ yetersizliğinin meydana gelmesi durumunda ensefalopati olarak tanımlanan tablo meydana gelebilmektedir.

Sinir sistemi tutulumunun solunum yetmezliğinin artışına neden olabileceği belirtilmektedir. Covidin akciğer tutulumu olan hastalardada ; beyne giden oksijen azaldiği için, beynin oksijensiz kalmaya en hassas bölgesi olan hafıza bölgesindeki hucrelerde bir süre sonra kayıplar yaşanır, unutkanlık ortaya çıkar. Ani gelişen hafıza kusurları ,davranıs değişikliği ortaya cıkabıleceği gibi hastaların bir kısmında da, ilerleyen zamanlarda beyindeki hasarlanmalara bağlı unutkanlık, konsantrasyon problemleri, eşyaların yerini bulamama gibi bilişsel bozukluklar görülebilir.

Yorgunluk, ağrı kesicilerle azalmayan vücutta, kol ile bacak kaslarında yaygın kas ağrıları Covid-19 enfeksiyonunun sık görülen belirtiler arasında yer almaktadır.Bu hastalığa bağlı kas liflerinde gelişen iltihabi tutulum nedeniyle güç kaybı ,kas agrıları ve kas krampları gelişebilir .Sadece kas hasarı olan hastalarda kas yıkım enzımleri olan kreatin kinaz (CK) seviyeleri anlamlı olarak yükselmektedir.

Covid-19 enfeksiyonda kol ve bacaklarda yaygın uyuşma, ağrı ve guc kaybı şikayeti ile vücuttaki sinir uçlarında hasarlanma gelişmesiyle birlikte nöropati ortaya çıkabilmektedir.Nöropati el ve ayaklarda yanma, batma, donma, karıncalanma gibi duyu bozukluklarına ve ağrılara ,ellerini kullanmada güçlüğe, yürüyüş bozukluklarına sebep olabilmektedir. Ağrı, hassasiyet ,sızlama gibi şikayetler Covid-19 enfeksiyonu iyileştikten günler sonra bile devam edebilmektedir.

İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını döneminde çeşitli nörolojik tabloların ortaya çıkabilmesi nedeniyle hastalarda detaylı nörolojik hikaye dinlenip muayenelerinin yapılması ve kesin teşhise yönelik ileri inceleme tetkiklerinin yapılması gerekmektedir”.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16