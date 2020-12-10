banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Salgının kaynağı Çin'in Wuhan kentinde hayat normale döndü
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Karabağ’ı Türk şirketleri inşa edecek
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu

Adana’da korona virüs hastalarını takip eden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, korona virüs hastalarının akciğer röntgenlerini incelediğinde akciğerlerinin neredeyse kapalı olduğunu ve şu anda yoğun bakımda solunum cihazına bağlı yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Sağlık 10.12.2020, 16:43
4
Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu

Tüm dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan korona virüs en çok akciğerleri etkiliyor. Akciğerlerde tutuluma yol açarak, solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan virüsün organa verdiği hasar, hastalığın yol açabileceği zararları gözler önüne seriyor. İhlas Haber Ajansı (İHA), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören hastalara ait akciğer görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği görülüyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, röntgenleri incelediği sırada normal sağlıklı bir akciğerde röntgen üzerinde siyah alanların olması gerektiğini ancak korona virüs hastalarının akciğerlerinin tamamen beyaz göründüğünü ve solunum güçlüğünü çekip makineye bağlı yaşadıklarını söyledi.

Virüsün akciğere indiğinde çok ağır zatürreye dönüştüğünü Belirten Özyılmaz, “Korona virüs akciğere indiğinde çok ağır bir zatürre tablosuna neden oluyor. Bu ağır zatürre tablosu akciğerlerde oksijen dengesini bozduğu içinde hastalarımızda hipoksemi dediğimiz durum ve solunum yetmezliği oluyor. Bu ağır zatürre nedeniyle de pek çok hastamız servis ve yoğun bakımlarda yatmak zorunda kalıyor” diye konuştu.

"Akciğer grafisine bakınca anlıyoruz"

Korona virüsün akciğere indiği hastaların röntgen sonuçlarının kötü olduğunu belirten Özyılmaz, “Aslında teorik olarak daha önce gördüğümüz diğer mikroplara ve diğer nedenlere bağlı şeylere benziyor. Ancak bir takım nüans farklı var. Biz artık akciğer grafisinde görür görmez bunun korona virüs olup olmadığını hemen anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki herkesin korona virüs tehlikesi altında olduğunu belirten Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, “Genç, yaşlı demeden herkes tehlike altında. Şu an pandeminin başından beri hasta sayıları artmış durumda. Tehlike devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen önlemlerine titizlikle uyulması gerekiyor. Bu yüzden semptomu olan kişiler öksürük, ateş, tat ve koku almada bozukluk olan kişilerin en kısa zamanda tetkik yaptırması gerekiyor” dedi.

Uzun vadedeki etkileri bilinmiyor

Sosyal medyada sıkça dolaşan, ‘Korona virüse yakalanan kişiler spor yapamaz' iddialarına da açıklık getiren Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz, daha sonra şunları söyledi:

“Korona virüsün uzun vadedeki etkileri daha bilinmiyor. Çünkü 9-10 ay öncesine kadar böyle bir hastalık hayatımızda yoktu. Ancak bu virüs bir zatürre nedeni olduğu için daha önce çok zatürre geçiren hastayı takip ettik. Zatürre iyileşebilen bir hastalıktır. Eğer ki iz bırakmadan iyileşirse hastaların hayatına herhangi bir iz bırakmayacaktır. Ancak bazı kişilerde bunların da kimler olduğu bilimsel olarak açıklanmış değil. İz bırakırsa daha sonraki yaşamlarında bazı problemlerle karşılaşabilirler. Spor yapamayacaklarını söylemek çok iddialı olur.”

Kronik hastalıkları olanların korona virüse yakalandığında büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Özyılmaz, “Obez, kronik kalp, şeker ve tansiyon gibi hastalığı olan kişiler bu hastalığa yatkınlar ve ağır geçiriyorlar. Bu kişilerin önlemlere çok daha fazla dikkat etmesi şart. Halkımızdan maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini istiyoruz. Çünkü 9-10 aydır ülkedeki bütün sağlık çalışanları adeta bu virüsle savaş halinde. Artık sağlık çalışanları da hastalanmaya başlamıştır. Gerek sağlık çalışanlarımızın, gerek halkımızın en az hasarla hastalığı atlatabilmesi için önlemlere son derece uyulması gerekli” şeklinde konuştu

banner427
Yorumlar (0)
banner422
16°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Karagümrük 11 17
6. Göztepe 10 15
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Malatyaspor 10 13
12. Trabzonspor 11 13
13. Antalyaspor 11 13
14. Rizespor 10 12
15. Hatayspor 8 12
16. Sivasspor 10 10
17. Erzurumspor 10 9
18. Kayserispor 10 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 12 24
2. Altınordu 12 23
3. Adana Demirspor 11 21
4. Tuzlaspor 11 21
5. Samsunspor 11 20
6. Giresunspor 12 20
7. İstanbulspor 11 18
8. Altay 11 17
9. Bursaspor 12 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Menemen Belediyespor 11 13
12. Ümraniye 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Adanaspor 9 12
15. Bandırmaspor 12 12
16. Boluspor 11 10
17. Ankaraspor 11 8
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. M. United 10 19
6. Man City 10 18
7. West Ham 11 17
8. Southampton 10 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Deportivo Alaves 12 14
12. Athletic Bilbao 11 13
13. Eibar 11 13
14. Getafe 11 13
15. Celta de Vigo 12 13
16. Valencia 11 12
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8