Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Samsun’da korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Samsun Tabip Odası üyeleri pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için özel bir hastanenin önünde basın açıklaması yaptı. Samsun’da görev yaparken Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı basın açıklamasında bu zamana kadar toplam 394 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.

2020 Nisan ayından itibaren birçok sağlık çalışanının Kovid-19’a yakalandığının altını çizen Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Diren Cemgil Öztürk, “Biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettiğimiz 1 Nisan 2020 gününden bu güne 152 hekim ve 242 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 394 ekip arkadaşımızı yitirdik. Yaşadığımız kayıplara, yüreğimizi dağlayan acıya rağmen her durumda görevimizin başındayız. Tek bir hastamızın mağduriyet yaşamaması için yeminimizin gereğini yerine getirmeye hazırız” dedi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun da korona virüse yakalandı

Öte yandan basın açıklamasını aslında Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun’un yapacağını ama kendisinin dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını dile getiren Samsun Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Alper Aktaş, “Başkanımız Kovid-19 olduğu için aramıza katılamadı. Kendisi hastanede izolasyona alındı” diye konuştu.

İlk aşılanma döneminde Kovid-19 aşısı vurulduğu öğrenilen Dr. Funda Neslihan Furtun’un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.