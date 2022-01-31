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Koronada umut veren açıklamalar

Tarihte influenza virüslerine bağlı pandemi adı verilen dünya çapında yaygın çok sayıda salgın yaşanmasına rağmen, korona virüslere bağlı bu boyutta bir salgının ilk defa yaşandığını belirten Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Virüslerin mutasyonlar sonucunda bulaşıcılık ve ağır hastalığa yol açma güçleri değişiklik göstermekte ve eninde sonunda virüsün patojenitesini kaybetmesiyle pandemi sona ermektedir” dedi.

Sağlık 31.01.2022, 13:57
Koronada umut veren açıklamalar

Tarihte influenza virüslerine bağlı pandemi adı verilen dünya çapında yaygın çok sayıda salgın yaşanmasına rağmen, korona virüslere bağlı bu boyutta bir salgının ilk defa yaşandığını belirten Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Virüslerin mutasyonlar sonucunda bulaşıcılık ve ağır hastalığa yol açma güçleri değişiklik göstermekte ve eninde sonunda virüsün patojenitesini kaybetmesiyle pandemi sona ermektedir” dedi.

Virüslerde görülen mutasyonların hastalık etkisini azaltabileceğine dikkat çeken Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, son dönemde çok merak edilen konulardan biri olan Omicron varyantı ile Kovid-19 salgının sonuna yaklaşılmış olabileceği ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

4. dalga kapıda

Üzerinden 6 ay geçtikten sonra başta Sinovac olmak üzere aşıların koruyuculuğunun belirgin olarak azaldığını ve hatırlatma dozlarının gerektiğinin anlaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Kutlu, “Virüslerin mutasyonlar sonucu bulaşıcılık ve ağır hastalığa yol açma güçleri değişiklik göstermekte ve eninde sonunda virüsün patojenitesini kaybetmesiyle pandemi sona ermektedir. Örneğin İspanyol gribi olarak adlandırılan grip pandemisi yaklaşık 3 yıl hüküm sürmüş, devamında ise etkisini kaybetmiştir. Günümüzde korona virüs pandemisinin başlamasının üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen, en başarılı aşılama kampanyaları yapan ülkelerde dahi günlük vakalar rekor seviyelerde seyretmeye devam etmektedir. Şu anda rahatlıkla dördüncü dalgadan bahsedebiliriz. Ülkemizde vaka sayıları neredeyse günlük 100 bin sayılarına ulaşmasına rağmen hastane ve yoğun bakıma yatış sayıları ve ölüm oranlarında daha önceki dalgalara göre belirgin bir düşüş dikkati çekmektedir. Ölüm ve ağır vakalar genellikle yaşlı, ek hastalığı olan hiç aşı yaptırmamış veya aşılarının üzerinden 6 ay geçip hatırlatma aşılarını yaptırmamış riskli hasta gruplarında görülmektedir” diye konuştu.

Virüse yakalananların çoğu önceden Kovid geçirmiş hastalar

Genel olarak dünyada en baskın varyant haline gelen omicronun birçok ülkede vakaların çoğunluğunu oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Kutlu, “Omicrona karşı aşıların koruyuculuğunda dikkat çeken bir düşüş gözlemlenmektedir. Omicron, daha önce Kovid geçirmiş olanlarda Delta varyantına göre neredeyse 5.5 kat gibi yüksek oranda tekrarlayan hastalığa yol açabilmektedir. Bu nedenle şu anda hasta olanların neredeyse yarısından çoğu daha önce hastalığı geçirmiş olanlardır” ifadelerini kullandı.

Aşı olanlar hastalığı hafif geçiriyor

Aşıların Kovid’i geçirenlere göre çok daha fazla bağışıklık sağladığını ve antikor oluşumu sağladığını söyleyen Prof. Dr. Kutlu, “Bu nedenle hastalığı geçirmiş ama aşısız olanların da ileriye yönelik aşılarını olması gerekmektedir. Bunun bir diğer nedeni aşıların uzamış Kovid semptomları üzerinde etkinliğidir. İngiltere’de yapılan bir çalışmada çift doz aşılı olanlarda hiç aşı olmamışlara göre uzamış Kovid olarak adlandırılan hastalık sonrası devam eden yorgunluk, halsizlik baş-kas ağrısı yakınmaları yüzde 50’den daha fazla kişide az görülüyor. Netice olarak yapılmış tüm bilimsel çalışmalar aşı olmanın salgının süresi ve hastalığın etkileri anlamında önemli katkılar ve kazanımlar sağladığını göstermektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

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