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Korona virüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE, YAKALANDIĞI KORONA VİRÜSÜ YENEN HEMŞİRE HATİCE SOYLU, MESAİ ARKADAŞLARININ ALKIŞLARIYLA TABURCU OLDU. O ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Sağlık 09.10.2020, 17:37
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Antalya’nın Alanya ilçesinde, yakalandığı korona virüsü yenen hemşire Hatice Soylu, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde görev yapan hemşire Hatice Soylu, yurtdışından misafirlerinin gelmesinin ardından korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan testte hemşirenin sonuçları pozitif çıkması üzerine Soylu, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Hastanede kısa sürede hastalığı yenerek sağlığına kavuşan hemşire Soylu, mesai arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde taburcu edildi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Hatice Soylu, 14 günlük karantina süresini evinde geçirecek.
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