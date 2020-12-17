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Korona virüsü yenen doktor: "İlk kez ölümü gördüm"

Korona virüs tedavisi tamamlanarak görevine dönen Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, hastalık sürecinde 11 kilo verdiğini belirterek, "Birebir yaşayan olarak ilk kez ölümü gördüm. Kalp krizi geçirdim. Zatürre de geçirdim. Mesleğimiz gereği çok sık kaldığımız için mikroba ama bu çok değişik, ölümü gördüm" dedi.

Sağlık 17.12.2020, 14:30
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Korona virüsü yenen doktor: "İlk kez ölümü gördüm"

Korona virüs tedavisi tamamlanarak görevine dönen Manisa Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, hastalık sürecinde 11 kilo verdiğini belirterek, "Birebir yaşayan olarak ilk kez ölümü gördüm. Kalp krizi geçirdim. Zatürre de geçirdim. Mesleğimiz gereği çok sık kaldığımız için mikroba ama bu çok değişik, ölümü gördüm" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, 18 Kasım’da korona virüse yakalandı. 14 gün boyunca görev yaptığı Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Altıparmak, virüsü yenerek taburcu oldu. Hastalığa yakalandığı günlerde video çekerek uyarılarda bulunan ve hastanede birlikte çalıştığı arkadaşlarını yalnız bıraktığı için üzülen Altıparmak, mesai arkadaşlarına kavuştu. Dinlenmesi için rapor verilen Dr. Altıparmak, raporunu yarıda keserek hastaneye koştu. Korona virüs salgınına karşı mücadelede ön saflarda yer alan Dr. Altıparmak, ilk kez ölümü hissettiğini belirterek herkesi uyardı. Virüsü atlatan birçok kişide yıllarca sürecek yan etkiler olduğunu anlatan Dr. Altıparmak, tedavisi sırasında 20 yaşında bir gencin yan odasında virüsten dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, gençlerin de korona virüse karşı dikkatli olmasını istedi. Aşı karşıtlarına da uyarılarda bulunan Dr. Osman Altıparmak, bunun milli bir mesele olduğunu söyledi.

“Bir haftada 11 kilo kaybettim”

Korona virüs sürecini anlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, “Korona virüs gerçekten çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu hekim olarak hastalarımdan görüyordum. Gerçekten akciğerleri darmaduman olmuş, nefes darlıklarıyla geliyorlardı. Ama birebir yaşayan olarak ilk kez ölümü gördüm. Kalp krizi geçirdim. Zatürre de geçirdim. Mesleğimiz gereği çok sık kaldığımız için mikroba ama bu çok değişik. Ölümü gördüm. Bir haftada 11 kilo kaybettim. Sağolsun arkadaşlarımın gayreti, dualarla kendime geldim” dedi.

“Covid giderek daha tehlikeli hale geliyor”

Korona virüs nedeniyle hastalarda ciddi tahribatlar oluştuğunu belirten Altıparmak, “Vermek istediğim en önemli mesaj. Covid giderek daha tehlikeli hale geliyor. Akciğerlerde çok ciddi tahribatlar yapıyor. Yoğun bakım yatak kapasitemiz 4-5 katına çıktı. Her gün gelen hastalarımızın yoğun bakım ve servislere akciğerleri ileri derecede bozulmuş oluyor. En önemlisi, en önemli şey bazı hastalarımızda tüm tedaviye rağmen iyileşseler bile yıllarca sigara içmiş, ağır verem geçirmiş hastalarımız gibi ömür boyu nefes darlığı çekecekler. Yoğun bakıma düşen hastalarımızın çok önemli bir kısmını tabii ki iyileştiriyoruz. Ancak bir kısmını da kaybediyoruz. Hastaneye yattığımın 3. günü yan odamda 20 yaşında bir genci kaybettik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gençlik çünkü bu konuda dikkat etmiyorlar. Başka bir şey daha var. Hani ilk yattığımda o nöbeti tuttum. Gördüğüm şey hemşire arkadaşlarım hepsi korona virüs geçirdiler. Ben de geçirmiştim. Ve o gece tekrar mikrop yükümüzü artıracağımızı bilerek saatlerce müdahale ettik. 88 yaşındaki bir hastamızı Allah’a şükürler olsun geri döndürdük. Dolayısıyla bu hastalığın lütfen önemini kavrayın. Yoğun bakımlarımız çok ciddi oranda doldu. Ölüm oranı gittikçe artıyor” ifadelerini kullandı.

“4. günde raporumu keserek kardeşlerimle birlikte çalışmaya başladım”

Korona virüsü atlattıktan sonra kendisine verilen 10 günlük istirahati 4. günde bozduğunu belirten Altıparmak, “14. günümde taburcu oldum. Bir 10 gün istirahat verdi Selim kardeşim. Ancak hastanede çok yoğun uzman hekim ihtiyacı olması ve iki hekim kardeşimin de zor durumda olduğunu gördüm. 4. günde raporumu keserek kardeşlerimle birlikte çalışmaya başladım. Neler hissediyorum. İçimdeki enerji ve güç hastalık sonrası ciddi oranda azaldı. Bu hastalığın bir özelliği de o. Enerjinizin yüzde 30-40’ı olmuyor. Gene koşuşturarak çalışıyorum. Ancak bu hastalığı tekrar geçirdiğinizde daha ağır seyredeceğini de biliyorum. Ancak bize ihtiyaç var. Çalışmak zorundayız” diye konuştu.

“Bana verilen Covid ile ilgili ilaçların hepsini sonuna kadar kullandım”

Korona virüse yakalandıktan sonra kendisine verilen tüm ilaçları kullandığını belirten Altıparmak, sosyal medyada ilaçlar hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi. Aşının çıkması halinde herkesin aşı olması gerektiğini belirten Altıparmak, “Bana verilen Covid ile ilgili ilaçların hepsini sonuna kadar kullandım. Önemli olan Covid’e yakalandığınızda tedaviyi tam ve düzgün aldığınızda ve istirahat ettiğinizde hastalığın daha tehlikeli ve kalıcı eser bırakmasını önlüyor. Başka bir şey daha var. Aşılar. Lütfen bu hastalığı yaşayan bir hekim olarak söylüyorum. Çok ciddi komplikasyonlara yani izlere neden olan öldüren, öldürmese de yaşadığınızda iz bırakan bir hastalığın aşısı mutlaka olun. Sosyal medyada hekim olduğu şüpheli ve değişik sayfalarda hekim olmayanların da hekim adıyla paylaşım yaptıklarına şahit oldum. Kesinlikle bir hekim olarak ve çok değerli bilim adamlarımız, hocalarımız ve bizler mutlaka aşı olun diyorum. Çünkü bu bir milli meseledir. Bireysel olarak da tabii ki önemli ama aşılandığımız zaman bağışıklık ve bulaştırma oranı bağışıklığımız yükselecek. Ve bulaştırma oranımız düşük olacak. Ve memleket olarak da bundan kurtulacağız” dedi.
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