Korona virüsü yendi plazma bağışında bulundu

Adana’da bir kişi korona virüsü yendikten sonra Covid-19’a yakalanan ve ağır geçiren hastaların kurtulması için plazma bağışında bulundu.

Tüm dünyayı yaklaşık 1.5 yıldır etkisi altına yeni tip korona virüsü son günlerde aşı ile yenmeye çalışırken plazma da hala özellikle yoğun bakımda yatan hastalar için umut olmaya devam ediyor. Bunlardan biri de virüse yakalanıp, öksürük, ateş, eklem ağrısı, iştahsızlık ve uykusuzluk problemi çeken Ahmet Akan oldu. Akan, çalıştığı iş yerinde virüse yakalanan ve kendisiyle temas eden bir kişiden virüs kaptığını belirterek, “Daha sonra tedavi sürecimiz başlamış oldu. Tedavi sürecinde ağrılarım oldu ama sağlık çalışanlarımızın gayretiyle şuan da bir sıkıntım kalmadı. Buraya plazma kan bağışında bulunmaya geldim. Korona belirtisi olarak kas eklem ağrıları, ateş, öksürük, iştahsızlık ve uykusuzluk olarak hepsini yaşadım. Sağlık Bakanlığının ve Kızılay’ın çağrılarını sosyal medya ve televizyonda görünce plazma kan bağışında bulunmaya karar verdim. Hastalara umut olmak istedim” dedi.

Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ise “Bu süreçte ciddi bir plazma ihtiyacı oldu. Kızılay üzerine almış olduğu sorumluluğu en iyi şekilde yapma gayreti içerisindedir. Korona geçirmiş ve 14 gün sonra negatif sonuçlarını almış 18-50 yaş arasındaki vatandaşlarımızı Kızılay’ın merkezlerine davet ediyoruz. Her aldığımız plazma kanı ikiye bölüyoruz dolayısıyla iki kişinin hayatının kurtulmasına vesile oluyor. Korona geçirmiş 18-50 yaş arasındaki vatandaşlarımız bu bağışı 8 defa verebiliyor ve 16 kişinin hayata tutunmasına vesile oluyor. Bir vesileyle bu hastalığı yaşamış olan vatandaşlarımızı Kızılay’a davet ediyoruz” diye konuştu.