Korona virüsü gösteren maske icat edildi!

Üniversite rektörü Yasuhiro Tsukamoto liderliğindeki ekip, maskelerin "Kullanıcılara virüs bulaşıp bulaşmadıklarını test etmek için kolay bir yol sunacağına" inanıyor. Raporda, "Bir korona virüs numunesi, antikor içeren bir flüoresan boya ile püskürtüldükten sonra ultraviyole ışık altında bir yüz maskesi filtresinde parlıyor" ifadesi kullanıldı. Çalışmada, yüz maskesinin içine yerleştirilen özel bir filtre geliştirildi.

KORONAVİRÜS BULAŞAN 32 KİŞİ İLE 10 GÜN BOYUNCA DENEYLER YAPILDI

Çalışmada "Filtre çıkarılabilir ve devekuşu yumurtalarından alınan korona virüs antikorlarını içeren floresan bir boya ile püskürtülebilir. Virüs varsa, ultraviyole ışık altında parlatıldığında filtre parlayacak" denildi. korona virüs bulaşan 32 kişi ile 10 gün boyunca deneyler yapıldı. Her durumda, bilim adamları "Kullandıkları tüm maskelerin UV ışığı altında parladığını, zamanla solduğunu ve viral yüklerinin azaldığını" buldular.

Devam eden testlerde her şey yolunda giderse ekip, gelecek yıl maskeleri satmak için Japon makamlarından onay almayı umuyor.