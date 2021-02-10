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Korona virüsü geçirdikten sonra sağlık kontrolleri önemli

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Kalli, korona virüsü atlatan kişilerin, sağlık merkezlerinde kontrollerini yaptırmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sağlık 10.02.2021, 11:17
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Korona virüsü geçirdikten sonra sağlık kontrolleri önemli

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Kalli, korona virüsü atlatan kişilerin, sağlık merkezlerinde kontrollerini yaptırmalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Korona virüse yakalanan kişilerde bazı belirtiler uzun süre devam edebiliyor. Bu belirtiler halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, öksürük, eklem ağrısı, göğüs ağrısı, tat veya koku kaybı, cilt döküntüsü ve saç dökülmesi olarak sayılabilir. Uzmanlar korona virüsün organlara verdiği zararlar konusunda uyarılarda bulunuyor.

Korona virüse yakalanan kişilerin düzenli olarak hastane kontrollerine önem vermeleri gerektiğini ifade eden Gaziantep Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Kalli, hastaların korona virüsü atlattıktan birkaç ay sonra mutlaka kardiyoloji, fizik tedavi, iç hastalıkları kliniklerinde kontrollerini yaptırmalarını önerdi.

“Kardiyak sıkıntılara çok rastlıyoruz”

Uzman Doktor Halil Kalli korona virüsü atlatanlarda kardiyak sıkıntılara çok fazla rastladıklarını belirterek, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de korona virüs sürecinde kötü zamanlardan geçiyor. Korona virüse yakalanarak çok sıkıntı çeken hastalarımız oldu. Hastalığı atlatarak birçok organları hasar meydana gelen hastalarımız oldu. Birçok hasta korona virüsü evde atlattı. Hastalık geçtikten birkaç ay sonra eklem, baş, göğüs ağrıları, mide bulantıları, baş dönmeleri, solunum sıkıntıları devam eden hastalarımızı görmekteyiz. Korona virüs, vücuda girdikten sonra vücutta bazı sıkıntılar oluşmaktadır. Korona virüs vücuttan temizlendiği halde bazı rahatsızlıkların uzun süre devam ettiğini görüyoruz. Özellikle kardiyak sıkıntılar bizim çok fazla rastladığımız problemlerin başında gelmektedir. Hastalarda ritim bozukluğu, kalp zarının iltihabı , en önemlisi kalp krizi olmak üzere birçok hastalığın geliştiğini gördük. Bu tür durumlarda göğüs ağrısı olan hastalarda mutlaka kontrollerini sıkıntı olsa da olmasa da yaptırmalarını öneriyoruz” dedi.

“Korona virüsü atlatanların kontrollerini yaptırmaları önemli”

Korona virüsü atlatanların kontrollerini yaptırmalarının hayati önem taşıdığını ifade eden Dr. Kalli, “Korona virüs sürecinde akciğerinde sıkıntı olan hastaların hastalık geçtikten sonra solunum sıkıntılarının devam ettiği muhakkak. Bu tür durumlarda da solunum rehabilitasyonu çok önem arz etmektedir. Solunum rehabilitasyonu alan hastaların korona virüsün uzamış etkilerinden kurtulma şanslarının daha hızlı olduğunu düşünmekteyiz. Tabi ki beslenmede çok önemli. Gerekli vitamin desteğinin sağlanması eklem ağrılarının baş ağrısı, baş dönmesi, sırt ağrısının azalmasında oldukça önemlidir. Biz genelde bu hastalık sürecinden sonra şikâyetlerin 6 ay içinde geçmesini bekliyoruz. Ancak bazı hastalarımızda bu süre uzayabiliyor. Bu açıdan korona virüsü atlatan kişilerde, bu virüsü atlattıktan birkaç ay sonra mutlaka kardiyoloji, fizik tedavi, iç hastalıkları kontrollerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.
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