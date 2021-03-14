Korona virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Dicle Nehri’ne karanfil bırakıldı

Diyarbakır’da sağlık örgütü temsilcileri, 14 Mart Tıp Bayramı’nda korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşları için tarihi On Gözlü Köprü’de bir araya gelerek Dicle Nehri’ne karanfil attı.

Diyarbakır’da sağlık örgütü temsilcileri, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını düzenledikleri etkinlikle andı. Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü’de bir araya gelen sağlıkçılar, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Dicle Nehri’ne karanfil attı. Korona virüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebinde bulunan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı’nı da kutladı.