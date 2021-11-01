Korona virüsten hayatını kaybeden doktorun adı ölümsüzleşti

Görevinin başındayken 63 yaşında yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Gastroenteroloji Uzm. Dr. Cemal Yıldız’ın adı, son görev yaptığı Manisa’nın Salihli ilçesindeki hastanede ölümsüzleşti.

Salihli’de özel bir hastanede 10 yıldır görev yapan, 2021 yılının ocak ayında yakalandığı korona virüse yenik düşen Gastroenteroloji Uzm. Dr. Cemal Yıldız anısına görev yaptığı hastanede Endoskopi Ünitesine adı verilirken, ayrıca anı köşesi oluşturuldu.

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Bekir Yasa, “Yıllarını hekimlik ahlakına adayan, yaşamın her alanında emekten ve sorumluktan kaçmayan ve tüm genç hekimlere örnek olan, işini her zaman özenle yapan güler yüzlü bir kişi olarak tanınıyordu. Değerli arkadaşımızı özlemle anıyoruz" dedi.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Seçkin Meriçeli ise “Yaşantısında güzellikler bırakarak bizlere veda eden değerli büyüğümüz, abimiz, dostumuz Dr. Cemal Yıldız’ın adını hastanemizde yaşatmak istedik” dedi.

Yıldız’ın hastanelerinde 10 yıl görev yaptığını anlatan Opr. Dr. Meriçeli, “Dr. Cemal Yıldız bu süreçte hastaları ve meslektaşları tarafından sevilen kibarlığı babacanlığı ile gönüllerde taht kurmuş bir hekim idi. Acımızı tarif etmek çok zor. Bundan sonra bize düşen görev kendisini en iyi şekilde anmak ve anılmasını sağlamaktır. Çünkü o iyi bir hekim, iyi bir insandı. Bizim için boşluğu kolay dolmayacak” diye konuştu.