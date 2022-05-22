Korona virüste günlük vaka sayısı binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 905 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 905 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Bir günde toplam 118 bin 852 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 19 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,48 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 678 bin 580’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre, yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka Sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" dedi.