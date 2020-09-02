Korona virüsle mücadele de Trakya’da ilke imza atıldı

Korona virüsle mücadele Trakya Bölgesinde ikinci basamak devlet hastaneleri kategorisinde bir ilke imza atan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yöneticileri, hastaneye kurulan moleküler PCR laboratuvarı ile en ileri teknikleri kullanarak az sayıdaki molekülleri çoğaltarak ölçebilecek ve test sonuçlarını daha hızlı sonuçlandıracak.

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor M. İshak Yıldırım, korona virüs salgının da PCR tekniğinin tanı alanındaki en ileri tekniklerden biri olduğunu belirterek, PCR tekniğinin az sayıdaki etkenleri çoğaltarak ölçülebilir hale getirdiğini söyledi.

PCR tekniği korona virüse güncel hale getirildi

HBV DNA, HCV RNA, ,ANCA, ANA gibi birçok viral ve romatizmal hastalığın tanı ve takibinde kullanılan PCR test tekniğinin korona virüs tanısındaki kullanımıyla daha da güncel hale geldiğini ifade eden Yıldırım, Edirne’de moleküler mikrobiyoloji test laboratuvarı bulunan tek merkezin Trakya Üniversitesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Trakya’da ilk olma özelliği taşıyor

PCR laboratuvarların sadece 3.Basamak Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinde bulunduğunu belirten Yıldırım, 2. basamak devlet hastanesi statüsünde olan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde kurulan PCR laboratuvarının Trakya Bölgesi’nde 2. basamak devlet hastaneleri arasında ilk olma özelliğini taşıdığını anlattı.

7 personel eğitim aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ve Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına kurulumu gerçekleştirilen 2 adet PCR cihazının gerekli validasyon ve kontrol işlemleri yapılarak çalışır hale getirildiğini açıklayan Yıldırım, aynı zamanda PCR laboratuvarında görevlendirilecek 1 Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı ve 6 Laboratuvar Teknisyeninin, bir hafta süresince Trakya Üniversitesi Hastanesinde cihazların çalışma prensipleri ile ilgili eğitim aldıklarını söyledi.

“Sonuçlar hızlı çıkacak, korona virüsle mücadele de başarı artacak”

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına kurulan PCR laboratuvarında korona virüs testlerinin yapılmaya başlandığını açıklayan Yıldırım, çalışmaların başarıyla tamamlandığını belirterek, “testlerin daha hızlı sonuçlandırılması, korona virüsle mücadelede başarımızı artıran önemli bir faktör olacaktır”dedi.