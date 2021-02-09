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Korona virüse yakalandı, bilinçsiz ilaç kullanınca ölümden döndü

Elazığ’da daha önceden kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu nedeniyle operasyon geçiren ve devamında ilaç tedavisi gören 73 yaşında Mehmet Tuğlu, korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalandıktan sonra doktorlara danışmadan, asetilsalisilik asit içeren ilaç kullanması sonucu beyin kanaması geçirdi. Bazı yakınlarının umudu kestiği yaşlı adam, Elazığ Mediline Hastanesinde başarılı operasyonla tekrar hayata tutunup ayağa kalktı.

Sağlık 09.02.2021, 11:58
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Korona virüse yakalandı, bilinçsiz ilaç kullanınca ölümden döndü

Elazığ’da daha önceden kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu nedeniyle operasyon geçiren ve devamında ilaç tedavisi gören 73 yaşında Mehmet Tuğlu, korona virüs (Covid-19) hastalığına yakalandıktan sonra doktorlara danışmadan, asetilsalisilik asit içeren ilaç kullanması sonucu beyin kanaması geçirdi. Bazı yakınlarının umudu kestiği yaşlı adam, Elazığ Mediline Hastanesinde başarılı operasyonla tekrar hayata tutunup ayağa kalktı.

2 çocuk ve 4 torun sahibi Mehmet Tuğlu (73), geçmiş yıllarda kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu nedeniyle kalpten ablasyon ameliyatı geçirerek, beraberinde antikoagülan ilaç tedavisi almaya başladı. Bununla birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığına da yakın zamanda yakalanan Tuğlu, doktorların yazdığı kan sulandırıcı ilaçlarının yanına kimseye danışmadan ekstra asetilsalisilik asit (aspirin) kullanması sonucu rahatsızlandı. Şiddetli baş ağrısıyla Elazığ Mediline Hastanesi’ne başvuran ve burada nöroloji polikliniğinde yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Duranel ve ekibi tarafından acilen ameliyata alınan Tuğlu, başarılı bir operasyonla hayata tutundu.

“Doktor ne diyorsa onu kullansınlar"

Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra kimseye danışmadan aldığı kan sulandırıcı ilaç sonucunda ölümden döndüğünü anımsatan Mehmet Tuğlu, “Buraya gelmemdeki neden, yanlış ilaç kullanmak. Onun için bütün vatandaşlara doktorların onayı haricinde herhangi bir ilaç almamalarını öneriyorum. Doktor ne diyorsa onu kullansınlar. Ben korona geçirdiğim için iki tane kan sulandırıcı aldım ve o kan sulandırıcı nedeniyle beyin kanaması geçirdim. Eğer öyle yapmamış olsaydım, şuan burada hiçbir işim yoktu. İlacı da hiç kimseye danışmadan aldım. Onun için doktorların dediklerini yapsınlar ve onların dediklerinden başka hiçbir ilaç almasınlar” dedi.

"Ben bir hata yaptım inşallah kimse de bu hataya düşmez"

Rahatlamak için ikinci bir kan sulandırıcı aldığı için bu duruma geldiğini anımsatan Tuğlu, “Ailemden bile benden ümidini kesenler olmuş. Bu durumda ben de diyorum ki, benim bu duruma gelmeme vesile olan bu hastanenin doktorlarına başta olmak üzere emeği geçenlerine hepsine teşekkür ederim. Ben Covid-19 hastalığı geçirdiğim için normalde kan sulandırıcı alıyordum. Eğer almamış olsaydım hiç bu duruma gelmezdim. Şuan gayet de iyiyim, ben bir hata yaptım inşallah kimse de bu hataya düşmez” şeklinde konuştu.

Hastanın daha önceden kalp rahatsızlığı ve ritim bozuklukları nedeniyle ameliyat geçirdiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Duranel, “Geçmiş yıllarda kalp rahatsızlığı ve ritim bozukluğu nedeniyle kalpten ablasyon ameliyatı geçirmiş ve beraberinde antikoagülan ilaç tedavisi alan bir hastaymış. Fakat bu Covid-19 hastalığından sonra kendi düşüncesiyle ekstradan ilaçlarının yanına asetilsalisilik asit de eklemiş ve beyin kanaması geçirmiş. Kronik subdural hematom dediğimiz beyin kanaması rahatsızlığıyla bize geldi. Çok şükür ameliyatını yaptık ve ciddi bir kanama olmadı. Biz de tedbirlerimizi alarak ameliyata girmiştik ve o tedbirlerimizi uygulamaya da gerek kalmadı. Hastanın subdural hematomunu, burr holl yöntemi ile boşalttık, kanamasını çıkarttık. Amcamızın şuuru açıldı, yürümeye başladı ve şuanda gayet iyi. Bugün de taburculuğunu planlıyoruz, kendisine bundan sonraki hayatında sağlıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu da yaşadığımızı acı bir tecrübe"

Op. Dr. Duranel yanlış ve bilinçsiz ilaç kullanımının sonuçlarına da dikkat çekerek, “Hastalıklar konusunda hekimlerimize danışmak çok önemli, kafamıza göre ilaç almayalım. İlaç nihayetinde bir zehirdir, vücuda giren bir yabancı maddedir. O yüzden ilaçları doktorların önerisine göre kullanalım. Bu da yaşadığımızı acı bir tecrübe, bu tecrübelerden faydalanmak lazım” diye uyarılarda bulundu.
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