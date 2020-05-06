Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi

Op. Dr. Urlu, "Ben ve eşim Nermin Urlu yoğun geçirdiğimiz hastalık sürecini atlatmış, bugün sağlığımıza kavuşmuş ve taburcu olmuş bulunmaktayız. Vefakar sağlık çalışanlarımız bu süreçte kendilerini hiçbir şekilde geri çekmeyerek bizlerle fedakarca ve özveriyle iyileşmemiz için kendi sağlıklarını da riske atarak kahramanca görevlerini yapmışlardır. Sıkıntılı günlerden sonra yeniden yaşam ümidine kavuşmak çok güzel bir duygu" dedi.