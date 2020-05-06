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Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi

Avrasya Hastaneler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu ve Eczacı Eşi Nermin Urlu Korona virüs hastalığını yenerek bugün kendi personeli tarafından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi

Avrasya Hastaneler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu ve Eczacı Eşi Nermin Urlu Korona virüs hastalığını yenerek bugün kendi personeli tarafından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:07
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Korona virüse yakalanan hastane sahibi ve eşi alkışlarla taburcu edildi

Op. Dr. Urlu, "Ben ve eşim Nermin Urlu yoğun geçirdiğimiz hastalık sürecini atlatmış, bugün sağlığımıza kavuşmuş ve taburcu olmuş bulunmaktayız. Vefakar sağlık çalışanlarımız bu süreçte kendilerini hiçbir şekilde geri çekmeyerek bizlerle fedakarca ve özveriyle iyileşmemiz için kendi sağlıklarını da riske atarak kahramanca görevlerini yapmışlardır. Sıkıntılı günlerden sonra yeniden yaşam ümidine kavuşmak çok güzel bir duygu" dedi.

Son Güncelleme: 06.05.2020 23:16
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