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Korona virüse yakalanan hastaların ciğerlerindeki dehşet veren görüntü

KORONA VİRÜSÜ BULAŞAN HASTANIN ŞOKE EDEN RÖNTGEN GÖRÜNTÜLERİ

Sağlık 09.09.2020, 09:40
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Korona virüse yakalanan hastaların ciğerlerindeki dehşet veren görüntü

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Uzmanı olarak görev yapan Dr. Alper Eker, korona virüs hastalığına yakalanan kişilerin ciğerlerinde oluşan dehşet veren tahribi bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle göstererek, vurdumduymaz vatandaşlar için önemli açıklamalarda bulundu.

Edirne’de korona virüs salgınına yakalanan hastaları hayata döndürmek için özveriyle çalışan sağlık çalışanlarından biri olan Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Alper Eker, korona virüs hastalığına yakalanan bir hastanın ciğerleriyle, sağlıklı bir kişinin ciğerlerinin karşılaştırıldığı tomografi görüntülerini İhlas Haber Ajansı (İHA) ile paylaştı.

Virüsle kaplanan ciğerlerdeki dokular kayboldu, nefes darlığı mücadelesi veriliyor

Korona virüs hastalığına yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden 65 yaşındaki bir vatandaşın, her iki akciğerindeki dokuların tamamen virüsle kaplandığı ve akciğer dokularının kaybolduğu tomografi görüntüsünü anlatan Dr. Eker, akciğerlerin kapasitesinin düşmesiyle birlikte hastanın solunum ve nefes darlığı sıkıntıları yaşamaya başladığını söyledi.

Kurallara uymayanlar başkasının hayatına mal olabiliyor

Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili çağrıda bulunan Dr. Alper Eker, korona virüs hastalığına yakalanan bir kişinin bu hastalığı çok rahat atlatabildiğini ancak bulaştırdığı kişilerin aylarca yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve büyük hasarla hastaneden ayrıldığını belirterek, kurallara uyulmadığı zaman başka bir vatandaşın hayatına mal olabileceğini vurguladı.

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