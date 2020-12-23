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Korona virüse karşı Akdeniz diyeti

Hastalıklarla ve Covid-19’la mücadelede bağışıklık sisteminin önemli rol oynadığına dikkat çeken Beslenme Uzm. Kerime Demirel, “Covid-19 sürecinde, yüksek miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenini takip ederek beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek önemlidir” dedi. Karantna döneminde Akdeniz diyetine dikkat çeken Demirel, "Akdeniz mutfağının temel bileşenleri arasında zeytinyağı, taze meyve ve sebzeler, protein açısından zengin baklagiller, balık ve tam tahıllar, orta miktarda kırmızı et bulunur. Karantina döneminde Akdeniz diyetine uygun olarak beslenmek, obeziteyi engellemenin yanı sıra içerdiği mikro ve makro besin öğeleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek Covid-19 salgınına karşı koruyucu etkiye sahip olabilir” dedi.

Sağlık 23.12.2020, 11:37
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Korona virüse karşı Akdeniz diyeti

Hastalıklarla ve Covid-19’la mücadelede bağışıklık sisteminin önemli rol oynadığına dikkat çeken Beslenme Uzm. Kerime Demirel, “Covid-19 sürecinde, yüksek miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenini takip ederek beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek önemlidir” dedi. Karantna döneminde Akdeniz diyetine dikkat çeken Demirel, "Akdeniz mutfağının temel bileşenleri arasında zeytinyağı, taze meyve ve sebzeler, protein açısından zengin baklagiller, balık ve tam tahıllar, orta miktarda kırmızı et bulunur. Karantina döneminde Akdeniz diyetine uygun olarak beslenmek, obeziteyi engellemenin yanı sıra içerdiği mikro ve makro besin öğeleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek Covid-19 salgınına karşı koruyucu etkiye sahip olabilir” dedi.

Covid-19’un insanlarda şiddetli solunum sendromuna neden olduğunu hatırlatan ve sosyal olarak alınan önlemler dışında kişilerin beslenme alışkanlıklarının da hastalığın seyrinde önemli rol oynadığını kaydeden Aspendos Anadolu Hastanesi Beslenme Uzm. Kerime Demirel, “Yüksek doymuş yağ, rafine karbonhidrat ve şeker içeriği fazla olan ancak lif, doymamış yağ ve antioksidan içeriği az olan tipik batı diyeti ile beslenen hastaların genel sağlık durumu ve bağışıklık sistemi kötü etkilenmektedir. Bu beslenme tarzı Covid-19 enfeksiyonunun risk faktörü olduğu obezite ve hipertansiyon gibi metabolik hastalıklara sebep olmaktadır” diye konuştu

Güçlü bağışıklık sistemi

Hastalıkla mücadelede bağışıklık sisteminin önemli rol oynadığına dikkat çeken Demirel, “Bu nedenle, bu süreçte yüksek miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenini takip ederek beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek önemlidir. Çeşitli çalışmalar, vitamin ve mineral içeren meyve ve sebzelerin bağışıklık fonksiyonunu artırabileceğini göstermiştir. E vitamini, C vitamini ve betakaroten (A vitamini) gibi mikrobesinler antioksidanlardır. Bu yüzden sağlıklı beslenerek hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz” diye konuştu

Akdeniz diyeti

Beslenme Uzm. Demirel, Akdeniz diyetine uygun beslenmenin Covid-19 salgınına karşı bağışıklığı güçlendirdiğini şu sözlerle açıkladı: “Akdeniz mutfağının temel bileşenleri arasında zeytinyağı, taze meyve ve sebzeler, protein açısından zengin baklagiller, balık ve tam tahıllar, orta miktarda kırmızı et bulunur. Karantina döneminde Akdeniz diyetine uygun olarak beslenmek, obeziteyi engellemenin yanı sıra içerdiği mikro ve makro besin öğeleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek Covid-19 salgınına karşı koruyucu etkiye sahip olabilir.”

Akdeniz Diyeti içerisinde yer alan besinler:

“E vitamininin başlıca diyet kaynakları bitkisel yağlar, kuruyemişler, yağlı tohumlar, ıspanak ve brokolidir.

A vitamini eksikliği artmış enfeksiyon riski ile ilişkilendirilmiştir. Beta karoten en çok tatlı patates, havuç ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

C vitamini, bağışıklık fonksiyonunu destekleyen, dokuların gelişimi ve onarımında görev alan insanlar tarafından sentezlenemediğinden dışardan alınması gerekli olan temel vitaminlerden biridir, doğal antioksidandır. Kırmızı biber, portakal, çilek, brokoli, mango, limon ve diğer meyve ve sebzeler C vitamini içerir.

D vitamini doğal bağışıklık sisteminin neden olduğu sitokin fırtınasını azaltarak hücresel bağışıklığı arttırır. D vitamini takviyesi antioksidan genler üzerine olumlu etki gösterir. Karantina, dış mekanda daha az zaman harcanması, daha az güneş ışığı alma ve ciltte daha düşük 7-dehidrokolesterol seviyelerinin bir sonucu olarak D vitamini üretiminin azalmasına sebep olabilir ve D vitamini içeren besinlerin tüketimini artırmak gerekir. D vitamini içeren gıdalar arasında balık, karaciğer, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş besinler (örn. süt, yoğurt) bulunur.

Düşük çinko seviyesi, viral enfeksiyon riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Çinko içeriği en zengin besinler kümes hayvanları, kırmızı et, fındık, kabak çekirdeği, susam tohumu, fasulye ve mercimektir.

Bitkisel besinler içeriklerindeki antioksidan özellikli polifenoller nedeniyle bağışıklık fonksiyonlarını düzenlerler, inflamasyonu önlerler.

Probiyotiklerin, bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilemeleri açısından pandemi döneminde de kullanımları önem kazanmaktadır. Covid-19 pandemi döneminde probiyotik içeren gıdaların (yoğurt, tuzu azaltılmış turşu ve şalgam suyu) tüketiminin bağışıklık sistemini viral enfeksiyonlarına karşı desteklemede yardımcı olacaktır.
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