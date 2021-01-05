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Korona virüse karşı akciğerinizi güçlendirin

Korona virüsün akciğerleri hedef alan ve hastalarda solunum sıkıntısına yol açan bir virüs olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, güçlü bir solunum sistemi ve akciğer sağlığı için beslenme düzenine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık 05.01.2021, 12:55
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Korona virüse karşı akciğerinizi güçlendirin

Korona virüsün akciğerleri hedef alan ve hastalarda solunum sıkıntısına yol açan bir virüs olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, güçlü bir solunum sistemi ve akciğer sağlığı için beslenme düzenine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Korona virüse karşı alınacak önlemler arasında beslenmenin de önemli olduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Brokoli ve avokadoya sofralarınızda mutlaka yer verin. Avokado içeriğindeki fligram maddesi sayesinde ve A, C, E, B1, B2 ve magnezyum bakımından zengin olmasıyla akciğer sağlığına iyi gelen ilk besinler arasındadır. Brokoli filizleri sülfüronan bileşeninden oldukça zengindir. Sülfüronan; solunum sistemini destekleyen bir bileşken aynı zamanda da çok kuvvetli bir anti inflamatuardır. Elma ve muzu beslenmenizden eksik etmeyin. Elma, lif, flavonoidler, C, A, E vitamini ve potasyum gibi mineraller içeriyor. Yapılan çalışmalar; haftada 5 porsiyon ve üzerindeki elma tüketiminin akciğer fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Muzun zengin potasyum içeriği, akciğer sağlığı, işlevi ve gelişmiş akciğer fonksiyonu için oldukça önemli. Yapılan bir çalışma, özellikle çocukluk döneminde yeterli potasyum tüketiminin akciğer fonksiyonunu ve kapasitesini artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor" dedi.

Antioksidan özelliği yüksek olan besinleri tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğini de belirten Küçük, "Antioksidan özelliklerinin yanı sıra akciğer sağlığına iyi gelen sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, tere beslenmenize eklemeniz gereken bir diğer önemli besinler arasındadır. Domates, güçlü akciğer sağlığıyla ilişkilendirilen karotenoidlerden antioksidan özellik gösteren likopenin en zengin besin kaynakları arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar domates tüketiminin astımlı bireylerde hava yolu enflamasyonunu azalttığı ve KOAH hastalarında akciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini gösterdi. Domates tüketirken üzerine ekleyeceğiniz zeytinyağı ilavesi ise, domatesteki antioksidan özellik gösteren likopenin etkisini arttıracaktır. Bir diğer güçlü antioksidan olan kırmızı lahana; yüksek oranda potasyum, az miktarda demir, magnezyum, kalsiyum ile fosfor bulunduruyor. Aynı zamanda antioksidan özellik göstererek bağışıklık sistemini destekleyen karotenoidler ve antosiyaninlerden zengin bir kaynak. Yapılan çalışmalar; antosiyanin kaynaklı besin alımının artmasının akciğer fonksiyonunu güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Kırmızı lahana aynı zamanda yüksek miktarda lif içeriyor. Çalışmalar, yüksek lif tüketimi olan bireylerin, düşük miktarda lif tüketen bireylere nazaran daha iyi akciğer fonksiyonuna sahip olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Zeytinyağı, polifenoller ve E vitamini içeriğiyle antiinflamatuar antioksidan kaynağı olarak gösterildiğini belirten Küçük, "Yapılan bir çalışmada; zeytinyağından zengin olan Akdeniz diyeti ile beslenen KOAH ve astım hastalarının akciğer fonksiyonlarında iyileşmeler gözlemlendi. Akciğer dokularını koruyan A vitamini içeren besinler tüketin. A vitamini akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. A vitamini en fazla, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden; karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurtada bulunur. Bu besinlere günlük beslenmenizde mutlaka yer verin. Solunum yolları enfeksiyonlarınının olmazsa olmazı çinkoyu eksik etmeyin. Solunum yolları enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandıran çinko; yağsız ette, istiridyede, yoğurtta, kabak çekirdeği, susam, yulaf, ceviz, nohut, mercimek ve tam tahıllı ürünlerde bulunur. Yoğurt; protein, kalsiyum, fosfor ve B grubu vitaminlerinden zengin bir besin. Çalışmalar yoğurdun içeriğinin akciğer fonksiyonunu artırmaya ve KOAH riskine karşı korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yapılan bir çalışmada, daha yüksek kalsiyum ve fosfor alımının iyileşmiş akciğer fonksiyonuyla ilişkili olduğunu ve yüksek kalsiyum alımına sahip olan bireylerin KOAH riskinde yüzde 35 oranında azalma olduğunu gösterdi. En önemlisi de ideal kilonuzu koruyun" dedi.
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