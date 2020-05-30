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Korona virüse karşı 100 bin kişiye dezenfektanlı mendil

BATIGÖZ SAĞLIK GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI OP. DR. MEHMET SÖYLER, “DEZENFEKTAN İHTİYACI OLAN, ÖZELLİKLE TOPLU ULAŞIM KULLANAN VATANDAŞLARIN ‘SAĞLIK YANI BAŞINIZDA’ SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ İLE YANINDA OLMAYI HEDEFLEDİK" DEDİ.

Korona virüse karşı 100 bin kişiye dezenfektanlı mendil

BATIGÖZ SAĞLIK GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI OP. DR. MEHMET SÖYLER, “DEZENFEKTAN İHTİYACI OLAN, ÖZELLİKLE TOPLU ULAŞIM KULLANAN VATANDAŞLARIN ‘SAĞLIK YANI BAŞINIZDA’ SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ İLE YANINDA OLMAYI HEDEFLEDİK" DEDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:26
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Korona virüse karşı 100 bin kişiye dezenfektanlı mendil

Korona virüse karşı Batıgöz Sağlık Grubu’nun başlattığı "Sağlık Yanı Başınızda" sosyal sorumluluk projesi, İzmir ve Manisa il genelinde hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında, vatandaşlar korona virüse karşı hem bilgilendiriliyor hem de kentlerin en yoğun merkezlerinde ücretsiz dağıtılan dezenfektanlı mendiller ile koruma sağlanıyor.

"Sağlık Yanı Başınızda" sosyal sorumluluk projesi kapsamında İzmir ve Manisa il genelinde başlatılan ücretsiz dezenfektanlı mendil dağıtımı, görevlendirilen ekipler tarafından yürütülüyor. Çalışmalarda ilk etapta 100 bin dezenfektan içerikli mendilin dağıtımı yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, “Korona virüs ile mücadelede gelinen süreç umut verici. Özellikle normalleşme yolunda atılan adımlarla birlikte dezenfektan kullanımının daha çok artacağını öngördük. Bu sebeple dezenfektan ihtiyacı olan, özellikle toplu ulaşım kullanan vatandaşların ‘Sağlık Yanı Başınızda’ sosyal sorumluluk projemiz ile yanında olmayı hedefledik. Vatandaşların virüsten korunurken kullandığı dezenfektanları yanlarında bulundurması, gerekli durumlarda kullanması için proje kapsamında dezenfektanlı mendiller hediye ediyoruz. Bu çalışmalarımız komşu illerde de devam edecek. Dünyayı saran bu salgının ülkemizde sona ermesi en büyük temennimiz” diye konuştu.

Korona virüs bilgilendirmesi ve dezenfektan içerikli mendil dağıtımına ilgi gösteren vatandaşlar, çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.

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