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Korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının bayramını pencereden el sallayarak kutladı
DİYARBAKIR SELAHATTİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİNDE YATAN HALİS B., İSİM VATANDAŞ, İKİ GÜN ÖNCE KORONA VİRÜS TEŞHİSİYLE HASTANEDE KARANTİNA ALTINA ALINDI. AKRABALARI HASTANE DIŞINDAN BAYRAMINI KUTLADI.
Sağlık 31.07.2020, 17:03
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Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının Kurban Bayramını pencereden el sallayarak kutladı.
Diyarbakır’da iki gün önce korona virüs tespit edilen Halis B., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı. Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin önüne geldi. Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.’ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı. Akrabaları, Halis B.’ye moral olması için hastaneye geldiklerini ve buradan bayramını kutladıklarını söyledi.
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