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Korona virüs şiddetli psikoza neden oluyor

Yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 83 milyona yaklaşırken, artan bilimsel kanıtlar, Covid-19’un bazı enfekte hastalarda ciddi psikotik ataklara neden olduğunu gösteriyor.

Sağlık 31.12.2020, 10:16
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Korona virüs şiddetli psikoza neden oluyor

The New York Times’ta yer alan habere göre, corona virüsle enfekte olan bazı insanlar ciddi psikotik ataklar geçiriyor. ABD ve İngiltere’den bilim insanları, New York'ta dört çocuklu bir annenin çocuklarının korkunç bir şekilde öldürüldüğünü gördüğü korkunç bir vaka da dahil olmak üzere, Kovid-19 kaynaklı birçok aşırı psikoz vakası tespit etti.

İngiltere’de yaşayan ve Kovid-19’la enfekte olan bir kadının ise halüsinasyon görmeye başladığı için hastane personelini şeytan olarak gördüğü ve bir aile üyesinin yerine bir sahtekarın geçtiğine inandığı belirtildi.

KOVİD-19'A YAKALANDIKTAN HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanlar, daha önce hiç ruh sağlığı sorunu yaşamamış ve daha önce psikiyatrik geçmişi olmayan Kovid-19 hastalarının virüse yakalandıktan haftalar sonra şiddetli semptomlar geliştirdiğini söyledi.

Albert Einstein Tıp Fakültesi'nden Dr. Vilma Gabbay, virüsün beyinde yarattığı etkinin vücudun bağışıklık sistemi tepkisine ve muhtemelen vasküler sorunlara bağlı olabileceğini açıkladı.

College London Üniversitesi Hastanesi (UCLH) doktorlarının açıklamasına göre 55 yaşındaki İngiliz kadın başlangıçta ateş, öksürük, nefes darlığı, koku ve tat alma duyusu kaybı ve diğer tipik Kovid-19 semptomları ile hastaneye kaldırıldı. Ardından, oksijen ve intravenöz sıvılar verildikten sonra iki gün sonra taburcu edildi. Ancak bir süre sonra tuhaf davranışlar göstermeye başladı ve ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.

HEMŞİREYİ ŞEYTAN OLARAK NİTELEDİ, TELEFONUNU LAVABODA YIKADI

Araştırmacılar, ruh sağlığına ilişkin tutulan vaka raporlarında kadının kedisinin aslan olduğunu düşündüğü ve sağlık görevlisinin çantasından atlayan maymunlar gördüğünü ifade etti. Söz konusu kadın, ayrıca acil servise başvurduğunda kafasının karışık olduğu, telefonunun erişim kodunu unuttuğu ve "cennette" olduğunu sandığı aktarıldı.

ÖNCEDEN AKIL SAĞLIĞI PROBLEMİ OLMAYANLARDA GÖRÜLDÜ

Bununla birlikte ismi açıklanmayan kadının renklere ilişkin paranoyak sanrılar tanımladı ve kırmızı rengi, onu öldürmeye çalışan insanlara atfetti. Görevli bir hemşirenin kendisine ve bir aile üyesine zarar vermeye çalışan “şeytan” olduğuna inanan kadın telefonunu lavaboda yıkamak ve sabunlu suyla tekrar tekrar dişlerini fırçalamak gibi tuhaf davranışlar da sergiledi. Ancak, uzmanlar, kadının akıl hastalığı öyküsü olması ve ailesinde nörolojik ya da psikiyatrik vaka olması nedeniyle sorunlarını Kovid-19 ile ilişkilendirdi.

Öte yandan, yılın başlarından beri yayınlanan bilimsel raporlar, Kovid-19 enfeksiyonunu psikotik ataklarla ilişkilendirdi. Ekim ayında, İspanya’da yapılan bir araştırmada psikotik semptomları olan ve daha önce psikoz öyküsü olmayan yeni tip corona virüs ile enfekte olan 10 hasta tespit edildi.

DEPRESYON, TSSB, ANSKİYETE, UYKUSUZLUK...

Ayrıca, yoğun bakım ünitelerinden taburcu edilen hastalarda Kovid-19 kaynaklı psikotik belirtilerin daha sık görüldüğünü açıklandı. Ağustos ayında İtalyan araştırmacılardan oluşan bir ekip, Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların yarısından fazlasının daha sonra bir psikiyatrik bozukluk geliştirdiğini bildirdi. Milano'daki San Raffaele hastanesinde toplam 402 corona virüs hastası, virüsün beyin üzerindeki uzun vadeli etkilerini görmek için yapılan bir araştırma projesinin parçası olarak değerlendirildi. Hastaneden ayrıldıktan bir ay sonra, çok sayıda insanın travma sonrası stres bozukluğu(TSSB), anksiyete, uykusuzluk veya depresyondan muzdarip olduğu ortaya çıktı. Çalışmanın yazarı Francesca Benedetti, “Hastalığın neden olduğu iltihabın psikiyatrik düzeyde de yansımaları olabileceği hemen anlaşıldı ' ifadelerini kullandı.

Kovid-19 HASTALARININ YÜZDE 4'ÜNÜ ETKİLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Mayıs ayında Avustralya'da yapılan farklı bir araştırmada ise, küresel çapta yapılan 14 çalışma karşılaştırıldı ve psikozun MERS, SARS, Kovid-19 ve domuz gribi gibi hastalıklarla ilişkisi değerlendirildi.

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