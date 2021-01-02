Korona virüs mutasyonu hakkında bilinmeyenler

İngiltere'de tespit edilen korona virüsün daha bulaşıcı varyantının Türkiye'de de görülmesi üzerine İngiltere'den Türkiye'ye tüm uçuşlar askıya alındı.

İngiltere'den ülkeye giriş yapan 15 kişi de korona virüsün yeni türüne rastlandığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında söz konusu kişilerin izolasyon altında olduğunu aktardı.

Peki yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen korona virüsün yeni varyantı ile ilgili neler biliyoruz?

AVRUPA ALARMDA

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkenin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 'alarma' geçti.

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve İrlanda, İngiltere ile uçuşları durduracaklarını bildirirken, Çekya ise bu ülkeden gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı. Uçuşları tekrar başlatan ülkeler, yolcuların Kovid-19 testi yaptırmasını şart koştu, seyahat etmesi zorunlu olan belirli kişilerin yolculuklarına izin verildi.

Bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) geldi. Örgüt, korona virüsün yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını duyurarak, virüsün riskleri üzerine AB'den daha fazla kontrol talep etti.

İLK NE ZAMAN BİLDİRİLDİ?

Avrupa'da İtalya'dan sonra Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumundaki İngiltere'nin Sağlık Bakanı Matt Hancock ilk olarak 14 Aralık'ta Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Londra ve güneydoğu İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğramış bir versiyonu olduğunu duyurdu.

"İlk analiz, bu versiyonun mevcut virüsten daha hızlı yayıldığını gösteriyor" diye uyaran Hancock, 60 farklı yerel yönetim alanında binden fazla vaka tespit edildiğini söyledi.

Yine 14 Aralık'ta Londra ile Essex ve Hertfordshire'ın bazı bölgelerinin sıkı önlemlerin yer aldığı 4'üncü kademeye geçeceğini açıklayan Hancock, bu yerlerde görülen artışta yeni türün ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini de ifade etti. 31 Aralık'ta İngiltere'nin neredeyse tamamında 4'üncü kademe önlemler uygulanmaya başlandı.

Virüsün sadece gençler değil 60 yaş üstündekiler arasında da yayıldığına dikkati çeken Hancock, "Gidişatı değiştirmek için şimdi harekete geçmeliyiz çünkü boşa harcayacak bir an yok" şeklinde konuştu.

YENİ TÜRÜN NE FARKLARI VAR?

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Kovid-19'un yeni türünün son günlerde artan vaka oranları dikkate alındığında baskın bir tür haline geldiği konusunda uyardı.

Vallance ayrıca yeni varyantın "çoğu virüsün yaptığı protein değişiklikleriyle alakalı" 23 farklılık olduğunu söyledi.

Bu tür ilk olarak ülkede eylül ayında ortaya çıktı ve kasım ayında Londra'daki Kovid-19 vakalarının yüzde 28'inden sorumluydu. Yetkililer, 9 Aralık haftasında ise Londra'daki vakaların yüzde 62'sinden fazlasının mutasyon geçiren virüsle enfekte olduğunu açıkladı.

Vallance tüm bu bilgilerin ışığında yaptığı son açıklamada, "Öyleyse bunun bize gösterdiği şey, bu yeni varyantın yalnızca hızlı hareket etmekle kalmayıp, iletim kabiliyeti açısından gelişmesi, aynı zamanda da baskın tür haline gelmesidir. Aktarım açısından diğerlerini yeniyor" şeklinde konuştu.

NE KADAR TEHLİKELİ?

İngiliz yetkililer, yeni varyantın daha ciddi hastalıklara veya daha fazla ölüme neden olduğunu düşünmediklerini, ancak çok daha hızlı yayıldığı için vaka sayılarında büyük sorunlara neden olabileceğini belirtiyor.

İngiltere'nin baş tıp görevlisi Profesör Chris Whitty yaptığı açıklamada, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranına neden olduğunu ya da aşılar ile tedavileri etkilediğini gösteren hiçbir mevcut kanıt yok, fakat bunu doğrulamak için çalışmalar ivedilikle devam ediyor" dedi.

Vallance da, bu varyantın daha fazla hastaneye yatışa neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını, şimdilik bunun bir bulaşma sorunu olduğunu söylemişti.

VİRÜSLER NASIL VE NEDEN DEĞİŞİME UĞRUYOR?

Virüsler genetik seçimin bir sonucu olarak sürekli şekilde değişim geçiriyor. Hafif genetik değişimler mutasyon (değişinim) sonrası gerçekleşirken, büyük genetik değişimler rekombinasyon (yeniden birleşme) üzerine yaşanıyor.

Mutasyon virüsün genomu yani genetik materyalinde bir hata oluşması üzerine gerçekleşiyor. Rekombinasyon ise eş zamanlı enfekte olan virüslerin genetik bilgi değişimi sonrasında yeni bir tip virüs olarak ortaya çıkmasına neden oluyor.

Örneğin Kovid-19 pandemisine neden olan SARS-Cov-2'nin yarasalarda bulunan bir virüsün aracı bir hayvandaki başka bir virüsle yeniden birleşmesi yani rekombinasyonu sonrasında ortaya çıktığı ve insanı etkileyebilecek genetik materyele sahip olduğu biliniyor.