Korona virüs mutasyon geçirdi, vatandaşlar paniğe kapıldı

Mardin’de vatandaşlar mutasyon geçirmiş olan yeni tip korona virüsün Türkiye’ye sıçramasından endişe duyuyor.

Geçtiğimiz gün İngiltere’de görülen mutasyon geçiren ve yayılım hızı yüzde 70 daha yüksek olan korona virüs, birkaç ülkede daha ortaya çıktı. Türkiye, bu konu üzerine İngiltere ile uçuşları durdurma kararı aldı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan vatandaşlar mutasyon geçiren virüsün Türkiye’ye gelmesinden endişe duyduklarını belirtti. Vatandaşlardan Hakmiye Aslan, “Korkularımız var, endişeliyiz. Vakalar çok yüksek, ölüm sayısı yüksek. Mutasyon geçirmiş olan korona virüsün ülkemize gelmesinden korkuyoruz. 2021 yılını zor geçiririz. Bu şekilde devam ederse, bu yılda korona virüsle yaşayacağız” dedi.

Nurullah Erkal ve Muharrem Karabulut da hastalığın daha bulaşıcı olduğu için daha dikkatli olunması ve yasakların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.