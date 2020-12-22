Korona virüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?

Fransa'da hava koşullarının korona enfeksiyonunu hızlandırıp hızlandıramayacağı konusu üzerine çalışma gerçekleştirildi. Fransa'da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Meteo France'ın alt iştiraki olan Predict ile inceleme bir araştırmaya göre, sıcaklık ve nemin virüsün yayılımında önemli faktörler olduğu tespit edildi.

Fransız Les Echos'un haberinde geçtiğimiz hafta virüsün yayılmasında insan davranışlarının etkili olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın ardından çalışmayı gerçekleştiren şirket Predict Services başkanı Alix Roumagnac, “Virüs, hidrometrik sıcaklıklara bağlı olan damlacıklara bağlanıyor. Hava çok soğuk ya da çok sıcak olduğunda, bu damlacıklar askıda kalamazlar ”ifadelerini ifade etti.

NEM DE ETKİLİ

Geçtiğimiz Mart başında göre, Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 90'ınınlığın 3 ila 17 derece arasında dalgalandırıldığı belirtilirken aynı zamanda mutlak nemin 4 ila 9 gram arasında olduğu virüsün daha hızlı yayıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz Nisan ABD'de ABD'de MIT ve Kanada'da Toronto Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırmada hava sıcaklığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunu etkilemediği açıklanmıştı. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mart ayından bu yana ABD ve Kanada'da 375 bin 600'den fazla Covid-19 vakasını incelemiş, hava sıcaklığının korona virüse etkisi olmadığını belirtmişti.

60 DERECEDE İŞLEVİNİ YİTİRİR

Haziran ABD'de ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bir virüsün işlevini yitirmesi için 60 dk boyunca 60 ° C sıcaklığa maruz bırakılması açık açıklama, bu protokolün Ebola virüsünde yüksek bir başarı belirtti.

Hong Kong Üniversitesi'nin geçtiğimiz aylarda araştırmaya göre ise corona virüsün 5 dakika boyunca 70 ° C sıcaklığa maruz bırakılırsa yitirdiği belirtilmişti.