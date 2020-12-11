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Korona virüs hamile anne ve bebeğini hayattan kopardı
Tekirdağ’da korona virüs hastalığına yakalanan 21 yaşındaki anne ve karnındaki bebeği vefat etti.
Sağlık 11.12.2020, 13:13
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Tekirdağ’da korona virüs hastalığına yakalanan 21 yaşındaki anne ve karnındaki bebeği vefat etti.
Kapaklı ilçesinde ikamet eden Gözde Demir (21), bir süre önce korona virüs hastalığına yakalandı. Hastalık sürecinde ağırlaşan hamile kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, doktorların tüm müdahalelerine rağmen önce Demir’in bebeği, ardından kendisi hayatını kaybetti.
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