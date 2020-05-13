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Korona virüs gençleri de tehdit ediyor

28 yaşındaki Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake, korona virüsün neden olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs gençleri de tehdit ediyor

28 yaşındaki Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake, korona virüsün neden olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:47
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Korona virüs gençleri de tehdit ediyor

Çin'de ortaya çıktığı günden bu yana dünya genelinde 290 bini aşkın ölüme neden olan korona virüs, bu kez Japonya'da genç bir sporcuyu hayattan aldı.

28 yaşındaki profesyonel sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake korona virüsün neden olduğu çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Japonya Sumo Derneği'nden yapılan açıklamada "Shobushi" adıyla müsabakalara katılan sporcunun ateş, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetleri ile 8 Nisan'da Tokyo'daki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 10 Nisan'da test sonucu pozitif çıkan sporcunun tedavisine 19 Nisan'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde devam edildiği açıklandı.

20'li yaşlarda ilk ölüm

Genç ismin Japonya'daki profesyonel sumo liginden hayatını kaybeden ilk sporcu olduğu belirtilirken, ayrıca ülke genelinde korona virüsten ölen 20'li yaşlardaki ilk hasta olduğu açıklandı. Genellikle yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları ciddi şekilde etkilediği bilinen virüsün genç sporcunun ölümüne neden olması Japonya kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu.

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