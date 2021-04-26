Korona virüs aşılaması iftardan sonra da devam ediyor

Çorum’da korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama işlemleri, Ramazan ayında iftar sonrasında da devam ediyor.

Türkiye, korona virüsle mücadelede önemli bir aşamadan geçerken Çorum’da da vatandaşlar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ramazan ayında aşısını yaptırabiliyor. Gece yarısına kadar süren aşılamada vatandaşlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini olabiliyor. Tercih ettikleri aşılara göre belirlenen odalara giren vatandaşların, hemşireler tarafından herhangi bir hastalıkları ya da alerjik bir durumları bulunup bulunmadığı sorulduktan sonra aşıları yapılıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise Çorum’da bugüne kadar 107 bin 797 birinci doz, 71 bin 270 ikinci doz olmak üzere toplamda 179 bin 67 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada korona virüs salgınından korunmak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Türkiye’de de 14 Ocak tarihinden itibaren Çin’den temin edilen Sinovac aşısıyla birlikte aşılama çalışmalarının başladığını hatırlattı.

Bu tarihten itibaren Bakanlığın belirlediği öncelik ve risk gruplarına göre aşı çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Şimşek, “2 Nisan tarihinden itibaren ise BioNTech adı verilen Alman aşısı uygulanmaya başladı. Bu kapsamda saat 08.00-24.00 saatleri arasında hafta sonu da dahil Ramazan ayında da vatandaşlarımızı mağdur etmemek amacıyla iftar sonrasında da aşı çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Günlük 730 civarında aşı yapıyoruz”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde günlük 730’a yakın kişiye aşı yapıldığını açıklayan Şennur Şimşek, “Şu anda 55 yaş ve üzeri halkımıza ve Bakanlığımızın belirlediği risk gruplarına aşılarımız yapılmaktadır. Aşı hizmetlerimiz hem BioNTech hem Sinovac olarak devam ediyor. Hastanemiz ana binasında 10 aşı odası olmak üzere personellerimiz aşı hizmeti vermektedir. Halkımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarını uymalarını isterken sıraları geldiğinde aşılarını yaptırmak üzere hastanemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaş sağlık çalışanlarından memnun

Korona virüs aşısı yaptırmak için gelen vatandaşlar ise hem kendilerine sunulan hizmetten hem de sağlık çalışanlarından memnuniyetlerini dile getiriyor. Covid-19 aşısının ilk dozu yaptırmaktan memnun olduğunu kaydeden Hüseyin Fındık, herkesin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının yanı sıra aşıya dikkat etmesini söyledi.

Aşısını yaptırmak için iftardan sonra hastaneye gelen Perihan Tekin, “Şükürler olsun aşımızı yaptırdık. İnşallah bundan sonrası iyi olur. İnşallah bu salgın bir an önce biter de kurtuluruz" dedi.

Aşısını olan Çorum Belediyesi’nde görevli itfaiye personeli Ramazan Özyol ise, “Devletimizden Allah razı olsun. Korona virüs salgınıyla mücadele de çok güzel çalışmaları var. Sağlık çalışanlarında da özverili ve ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.