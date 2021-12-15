Korona virüs artışında Çanakkale zirve yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide korona virüs vak’a oranını gösteren haftalık insidans haritasını açıkladı. Bu sonuçlara göre, Çanakkale ilk 10 il arasında birinci çıktı.

Çanakkale’de 27 Kasım-3 Aralık arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı haftalık insidans haritasına göre, 472,53 olarak açıklandı. Bir önceki haftaya göre, yüzde 92,32’lik bir artış gösteren Çanakkale vak’a sayısı en çok artan 10 ilin arasından birinci oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “27 Kasım-3 Aralık arasında vak’a yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Çanakkale’nin işlek bölgelerinde bazı vatandaşların zaman zaman maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadıkları dikkatlerden kaçmadı.