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Korona savar Antep fıstığı

TIBBİ BESLENME DANIŞMANI UZM. DR. EYYÜB YILMAZ, GAZİANTEP’İN DÜNYACA ÜNLÜ ÜRÜNLERİ ARASINDA YER ALAN ANTEP FISTIĞININ YENİ TİP KORONA VİRÜSE KARŞI KORUYUCU ÖZELLİĞİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Sağlık 30.08.2020, 10:59
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Korona savar Antep fıstığı

Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, Gaziantep’in dünyaca ünlü ürünleri arasında yer alan Antep fıstığının yeni tip korona virüse karşı koruyucu özelliği olduğunu söyledi.

Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, kavrulmamış Antep fıstığının içerisinde bulundurduğu vitaminlerin hücre güvenlik duvarını güçlendirdiğini ifade etti. Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı her gün bir avuç kavrulmamış Antep fıstığının koruyucu bir tedbir olacağını belirten Dr. Yılmaz, hücre duvarının nasıl güvenli hale geleceğini anlattı. Yılmaz, “Bugüne kadar anlatılan bütün tedbirlerin yanında bence en önemlisi hangisi diye soracak olursanız hücrenin kendi güvenli duvarı. Hücre zarı bildiğiniz üzere çok özel yağlardan oluşur ve bu yağ yapıları eğer sağlıklı yağlardan temin edilecek olursa hücre duvarı da daha güvenli yapıya ulaşır” dedi.

Hücrenin güvenlik duvarı için kavrulmamış yemişlerin önemli olduğunu kaydeden Dr. Yılmaz, “Bütün bu bahsettiğim güvenlik duvarının ihtiyacı olan bu mozaik yağ yapısını en iyi hangi besinlerle destekleyebiliriz sorusunun cevabı kavrulmamış yemişlerdir. Özellikle de Antep fıstığının ne kadar güçlü bir güvenlik duvarı oluşturabileceğini söyleyebilirim. Mevsimi olduğu için Antep fıstığı her gün bir avuç öğün olarak tüketildiği taktirde kişinin içeriğindeki vitamini çok kıymetli omega yağlarının her birinde özel miktarda bulunan bu yağı hücreye transfer ettiğiniz zaman hücre duvarındaki güvenliği en üst düzeye taşıyacaksınız” ifadelerini kullandı.

Antep fıstığının faydaları nelerdir?

Antep fıstığının içerisinde yer alan B6 vitamini kırmızı kan hücrelerine oksijeni taşıyan bir molekül olan hemoglobin oluşumu gibi çeşitli işlevler için önemlidir. Antep fıstığı aynı zamanda potasyum bakımından da zengindir. Bir avuç Antep fıstığı bir adet büyük muzun yarısından daha fazla potasyum içermektedir. Antioksidanlar sağlığımız için ciddi önem taşımaktadır. Hücre hasarını önler ve kanser gibi hastalıkların riskini azaltmada önemli bir rol oynarlar. Antep fıstığı çoğu kuruyemiş ve tohumdan daha fazla antioksidan içerir.

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