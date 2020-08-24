Korona nedeniyle temizlik şirketleri ev temizliğini tercih etmiyor
TEMİZLİK ŞİRKET SAHİBİ SÜLEYMAN ESKİ, COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE İŞLERİN KÖTÜYE GİDEN MESLEKLER ARASINDA TEMİZLİK ŞİRKETLERİNİN DE BULUNDUĞUNU BELİRTTİ.
Malatya’da endişe veren korona virüs haritası 15 günde yeşilden kırmızıya döndü. Malatya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artmasından dolayı temizlik şirketleri ev temizliğini tercih etmiyor.
Malatya’da özel sektörde temizlik şirketi sahibi Süleyman Eski, Covid-19 salgını nedeniyle işlerin kötüye giden meslekler arasında temizlik şirketlerinin de bulunduğunu belirterek, “Malatya’da korona virüs artmakta. Biz de şirket bünyesinde personellerimiz sağlığı ve kendi sağlığımız için ev temizliğini tercih etmiyoruz. Vatandaşlarımız telefon açıyorlar. Evimiz temizleyin diyorlar ama korona virüs var mı yok bilmiyoruz bu nedenle biz şirket olarak ev temizliğini yapmamaya karar verdik” dedi.
Süleyman Eski, korona virüs nedeniyle ev temizliğini yapmayınca personellerin de ve dolayısıyla şirketlerinin de sıkıntıya girdiğini ifade ederek, “Sağlık Bakanımızın açıklamalarını duyuyoruz. Malatya’da virüs artmakta. Vatandaşlarımız test sonucu pozitif çıkıyor. 14 gün kuralına uymuyor ve ev temizliğine gelir misiniz diyorlar. Bizde korona salgını nedeniyle personellerimizi göndermiyoruz. Bu sadece bizim şirketimiz için geçerlidir” diye konuştu.
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