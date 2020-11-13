Korona kekiğe ilgiyi artırdı

Dünyayı etkisi altına alan korona, her geçen gün yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor.Çeşitli ülkelerde virüs sebebiyle gerçekleşen ölümlerin artması ve hastalığı tamamen tedavi edecek yöntemin halen bulunamaması, ilaç tedavisinin yanı sıra şifalı bitkilere rağbeti artırdı. Son zamanlarda kekiğini koronaya iyi geldiği haberlerinin ardından vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Kekiğe ilgi her gün artarken, fiyatı ise borsa gibi değişiyor.