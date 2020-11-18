Korona ile mücadelede yeni keşif! Saniyeler içinde yok etti

Ağız gargaralarının koronavirüs (Covid-19) üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi. Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Covid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi.

TÜKÜRÜKTEKİ VİRÜSÜ ÖLDÜRMEYE YARDIMCI

Bulgular, gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyarken, Covid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilmedi.

Diş eti hastalıkları uzmanı Dr. Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu.

BAZI GARGARALARIN VE BEBEK ŞAMPUANLARININ COVID-19'U ETKİSİ HALE GETİRDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Covid-19'u etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.

2 DAKİKA SONRA COVID-19'UN YÜZDE 99.9'UNDAN FAZLASINI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Araştırmacılar, yüzde 1 oranında bebek şampuanı bulunan solüsyon, ağız içi yanmayı önleyici temizleyici ve gargaralar dahil olmak üzere günlük kullanılan bazı ürünleri test etmişti. Çalışmada yüzde 1 oranında bebek şampuanı bulunan solüsyonun, 2 dakika sonra Covid-19'un yüzde 99.9'undan fazlasını etkisiz hale getirdiği gözlendi.

"AŞININ GELİŞTİRİLMESİNİ BEKLERKEN BULAŞI AZALTACAK YÖNTEMLERE İHTİYAÇ VAR"

Bazı gargara ürünlerinin 30 saniyede virüsün yüzde 99.9'undan fazlasını pasifleştirdiği tespit edilmişti. Çalışmaya öncülük eden Profesör Craig Meyers, aşının geliştirilmesini beklerken bulaşı azaltacak yöntemlere ihtiyaç olduğunu belirterek "Test ettiğimiz ürünler kolayca bulunabiliyor, çoğu zaman zaten insanların günlük rutinlerinin bir parçası" açıklamasında bulunmuştu.