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Korona Günlerinin Cinsel Hayata Etkisi

COVID 19 Pandemisinin cinsel hayat üzerine olan etkileri hakkında önemli bilgiler veren Kadın Hastalıkları,Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ulaş, Koronavirus'ten korunmak için cinsel hayatta çiftlerin dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı.

Sağlık 01.09.2020, 12:57
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Korona Günlerinin Cinsel Hayata Etkisi

COVID 19 Pandemisinin tüm dünyada sosyal ilişkileri nasıl olumsuz etkilediğine hepimiz şahit oluyoruz. Koronavirüsten korunmak için tüm insanlık günlük ve sosyal yaşantısını değiştirmek zorunda kaldı. Benzer değişiklikler cinsel hayatta da gerçekleşti.

Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Deniz Ulaş

Koronavirüs Pandemisi İnsan Psikolojisini Nasıl Etkiledi?

Bugüne kadar pandemi ile tanışmamış olan dünya popülasyonu, problemi ruhen, beyinen anlayamadan ani kısıtlamalara maruz kaldı. İnsanların özgürlükleri kısıtlandı, maddi ve manevi zarara uğradı. Ve bu süreç çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşti. Ani değişim insanlar üzerinde korku, panik, anksiyete ve depresyona yol açtı. Gelecek kaygısı ve ne olacağını kestirememek insanlarda çaresizlik ve duygusal dalgalanmalara yol açtı.Biliyoruz ki negatif duygular cinsel hayatı direk olumsuz etkiler. Sağlıklı bir cinsel hayat için fiziksel, duygusal, mental ve sosyal hayatın da iyi olması gerekir. Mevcut durumda da koronavirüs pandemisinin cinsel hayatı olumsuz etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. 

Prof.Dr.Deniz Ulaş,Karantina Günlerinin Çiftler Üzerine Etkisi ile ilgili şunları ifade etti; ''Karantina günlerinde çiftler evde kaldı, 7/24 partnerleriyle beraber vakit geçirmek zorunda kaldılar. İlişkiyi besleyen sosyal hayat, aktiviteler, kendine ait özgürlük alanın olması gibi faktörler karantinada ortadan kalktı.Çocukların okula gidememesi, eğitimlerinin yarım kalması gibi faktörler ebeveynlerin kaygı düzeylerini daha da artırdı.  Bu kaygılardan uzaklaşabilecek, kafayı boşaltmayı sağlayacak sosyal ortam, sosyal aktiviteler, hobiler de olmayınca çiftler bunaldı ve aralarındaki gerginlik, tartışmalar arttı. Bunlar da cinsel hayatı olumsuz etkiledi. Korona günlerinde kadın doğum ile ilgili tedavi sürecinde olan çiftlerin de tedavisi yarım kaldı.''dedi.

Dr.Deniz Ulaş, ''Koronavirüs Cinsel Yolla Bulaşır mı? Hayır. Koronavirüsün HPV (Human Papilloma Virüs) ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi cinsel yolla bulaşmadığı yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Koronavirüs 2 yolla bulaşır. Direk bulaşma ve İndirek bulaşmadır. Direk bulaşma damlacık yoluyla olur. Virüs taşıyan bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşması ile yakındaki kişiye bulaşır. Bu nedenle direk bulaşmayı önlemek için 1.5 metrelik sosyal mesafe büyük önem taşır.''diye belirtti.

Cinsellik ve sosyal mesafe kavramları birbiri ile zıt ifadeler olduğunu belirten Dr.Deniz Ulaş,''Sosyal mesafe kuralına uyarak gerçek cinsellik yaşanamayacağını, sadece sanal olarak bazı paylaşımlar yapılabileceğini açıkladı. Bu nedenle pandemi döneminde hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için, virüs taşıyıp taşımadığına emin olmadığınız insanlarla hiçbir şekilde yakınlaşmamak gerektiğini belirtti.İndirek bulaşma, enfekte kişinin salgılarını taşıyan materyallere (telefon, kişisel eşyalar vs.) başkasının dokunmasıyla gerçekleşir.Ayrıca coronavirüs taşıyan kişinin idrarında ve gaytasında da virüs olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu nedenle ortak tuvaletlerden de koronavirüs bulaşabilir. Ayrıca seks sırasında anal bölgeye elle veya dille dokunulması da virüs bulaşma riskini artırır.''dedi.

Prof.Dr.Ulaş, sözlerine son olarak şunları ekledi;''Koronavirüsten Korunmak İçin Cinsel Hayatta Dikkat Edilmesi Gerekenler ise şöyle;Düzenli partneriniz covid negatif ise veya şüpheli temas yaşamadıysa önceki gibi cinsel hayatınız olabilir. Cinsel hayatınızda değişiklik yapmanıza gerek yoktur.HPV (Genital Siğil) direk temasla bulaşırken, koronavirüs anal veya vajinal ilişki ile direk temasla bulaşmaz ama analingual (anüs-dil) yol ile bulaşabilir. Bu konuda dikkat etmek gerekir.Öpüşme ile coronavirüs bulaşabilir. Cinselliğin bir parçası olan öpüşmeden pandemi döneminde mümkün olduğu kadar uzak durun.Sık sık ellerinizi yıkayın. El yıkama en az 40-60 sn sürsün. Alkol bazlı dezenfektan da kullanabilirsiniz.Seks oyuncakları kullanabilirsiniz ama öncesinde oyuncakları sabunla yıkayıp dezenfekte edin.Eller ve oyuncaklar yıkandıysa mastürbasyon virüs yayılmasına neden olmaz.Pandemi döneminde rutin partneriniz dışında kimseyle beraber olmayın.Erkeklerin sperminde virüs saptanmıştır ama kadınların vajinasında saptanmamıştır. Cinsel yolla bulaştığına dair bilimsel kanıt olmasa da kondom kullanmak koruma sağlayabilir.''dedi.

Çocuk istemeyen bir çiftin doğum kontrol yöntemlerine pandemi döneminde daha çok dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Deniz Ulaş Hızlı, olası bir istenmeyen gebelik ve kürtaj ihtiyacının doğması durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerekeceğini, bunun da virüs bulaşma riskini artıracağını belirtti. 

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