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Korona günlerinde ilk yardım kuralları

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI HÜLYA ARIK, YERDE BAYGIN OLAN BİR KİŞİYE KORONA VİRÜS (KOVİD-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA NASIL İLK YARDIMDA BULUNACAĞINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU. ARIK, “ÖNERİLEN SUNİ TENEFFÜSTEN ZİYADE, KARDİYAK MASAJIN HIZLA YAPILMASIDIR. BURADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN; SOLUNUM YOLUNUN AÇIK OLUP OLMADIĞININ KONTROLÜ VE EĞER MASKEMİZ YOKSA KENDİMİZİ BİR MENDİL GİBİ BARİYERLE YÜZÜMÜZÜ KAPATARAK HIZLI BİR ŞEKİLDE YARDIM İSTEMEK GEREKİYOR.” DEDİ.

Korona günlerinde ilk yardım kuralları

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI HÜLYA ARIK, YERDE BAYGIN OLAN BİR KİŞİYE KORONA VİRÜS (KOVİD-19) ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA NASIL İLK YARDIMDA BULUNACAĞINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU. ARIK, “ÖNERİLEN SUNİ TENEFFÜSTEN ZİYADE, KARDİYAK MASAJIN HIZLA YAPILMASIDIR. BURADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN; SOLUNUM YOLUNUN AÇIK OLUP OLMADIĞININ KONTROLÜ VE EĞER MASKEMİZ YOKSA KENDİMİZİ BİR MENDİL GİBİ BARİYERLE YÜZÜMÜZÜ KAPATARAK HIZLI BİR ŞEKİLDE YARDIM İSTEMEK GEREKİYOR.” DEDİ.

17 Nisan 2020 Cuma 10:40
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Korona günlerinde ilk yardım kuralları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık, yerde baygın olan bir kişiye korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında nasıl ilk yardımda bulunacağına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Arık, “Önerilen suni teneffüsten ziyade, kardiyak masajın hızla yapılmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken; solunum yolunun açık olup olmadığının kontrolü ve eğer maskemiz yoksa kendimizi bir mendil gibi bariyerle yüzümüzü kapatarak hızlı bir şekilde yardım istemek gerekiyor” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası, sokaklarda fenalık geçirerek bayılan hastalara artık şüpheyle yaklaşılıyor. Kişinin virüs dışındaki bir rahatsızlığı olsa dahi uzmanlar, ilk yardımda bulunurken tedbirlerin elden bırakılmaması ve nasıl yardımda bulunulacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık, sokakta ya da herhangi bir yerde baygın olan bir kişiye tedbirler alınıp öncelik olarak kalp masajı yapılması gerektiğini söyledi.

“1 veya 1,5 metrelik mesafede bulaş riski mevcut”

Böyle bir durumda hastanın mutlaka solunum ve kalp atışının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Arık, “Yerde baygın bir hasta görürsek, mutlaka solunumu ve kalp atışını kontrol etmemiz gerekiyor. Kendimizi koruma adına cerrahi maske ya da bulabildiğimiz bir maskeyle kendimize bir bariyer oluşturmamız gerekiyor. Çünkü 1 veya 1,5 metrelik mesafede bu tür hastalara yaklaşıldığında bulaş riski mevcut. Eğer solunumu varsa hastanın, solunum yolunu kapatmayacak bir şekilde bulabildiğimiz bir mendil ya da bir bariyerlere hastanın ağız ve burun yolları kapatılabilir” diye konuştu.

Suni teneffüs değil, kalp masajı

Hastaya kardiyak masajın (kalp masajı) hızla yapılması gerektiğini belirten Arık, “Önerilen suni teneffüs değil, kardiyak masajın hızla yapılmasıdır. Böyle bir durumda kalp masajı mutlaka öneriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken; solunum yolunun açık olup olmadığının kontrolü ve eğer maskemiz yoksa kendimizi bir mendil gibi bariyerle yüzümüzü kapatarak hızlı bir şekilde yardım istemek gerekiyor. Temas olacağı için eldiven bulunamıyorsa, işlem sırasında ellerini kirli kabul ederek yüz, göz vücudun herhangi bir yere temas etmekten kaçınılması ve işlem bittikten sonra mutlaka el hijyeninin sağlanması gerekiyor. Eldivenin yanlış kullanımı da çapraz kontaminasyon (bakteri ve virüslerin kontamine olmuş bir yüzeyden, kontaminasyona maruz kalmamış başka bir yüzeye transfer olması) riskini arttırır. O nedenle esas olan el hijyenidir, bunu unutmayalım. Yani ellerimizle riskli bir yere ya da böyle bir hastaya temasımız olduğu takdirde de yine ellerimizi kirli kabul ederek hiçbir yüzeyle, özellikle kendi yüz ve gözümüzle temas etmeden en kısa sürede el hijyenimizi sağlamamız gerekiyor” dedi.

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