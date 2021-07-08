Korona geçirenlere 2. doz hakkı yeniden verildi

Korona virüs aşılama işlemleri yurt genelinde büyük bir hızla devam ederken hastalığı geçirenlere tek doz olarak uygulanması planlanan aşı kararında tepkiler sonrası geri adım atıldı.

SIRASI GELENLER AŞISINI OLABİLECEK

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, korona virüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara da artık 2. doz yapılacak. Randevuların açıldığı 2. doz aşıda sırası gelenler aşısını olabilecek.

AŞI KİMLİĞİ İÇİN 2 DOZ İSTENİYOR

Avrupa'ya seyahatlerde istenen aşı kimliğinde hastalığı geçirseniz de 2 doz aşı olma zorunluluğu var.

HATIRLATMA DOZU 6 AYDAN 3 AYA İNDİRİLMİŞTİ

Türkiye'de korona virüse yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşı geçtiğimiz günlerde 3 aya düşürülmüştü. Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca hatırlatma dozuyla ilgili olarak "Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirildi" ifadelerini kullanmıştı.