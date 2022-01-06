Korona aşısı yaptırmayan Sırp Tenisçi Djokovic, Avustralya’ya alınmadı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık Tenis Turnuvasına Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle havalimanında 8 saat bekletildikten sonra Avustralya’ya alınmadı.

Avustralya’da her sene Ocak ayından düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası ayın 17’sinde başlıyor. Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, daha önce 9 şampiyonluğu bulunan yarışmaya katılmak için Çarşamba günü Avustralya’ya geldi. Covid-19 aşısı yaptırmayan Djokovic, Avustralya hükümetinin Eylül ayında aldığı aşısız sporcuların turnuvaya katılımının yasaklanması nedeniyle ülkeye girişi reddedildi. Havalimanında 8 saat bekleyen Novak Djokovic’in sahip olduğu tıbbi muafiyet belgesi Avustralya hükümeti tarafından kabul edilmedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, konuya ilişkin açıklamasında “Kural çok açık. Sporcunun geçerli bir tıbbi muafiyeti yoktu. Çağrıyı sınırda yapıyoruz ve orada uygulanıyor” dedi. Başbakan Morrison, Djokoviç’in dışlandığı yönündeki iddiaları reddederken, “Hiç kimse bu kuralalrın üzerinde değil. Güçlü sınır politakalarımız, Avustralya için kritik öneme sahip. Temkinli olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic: “Sırbistan’ın tamamı sporcuyu destekliyor”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Djokovic’in ülkeye girişinin reddedilmesi hakkında ünlü tenisçinin taciz kurbanı olduğunu söyleyerek “Sırbistan’ın tamamı sporcuyu destekliyor” dedi. Djokoviç’in babası Srdjan Djokovic ise oğlunun havaalanında polis tarafından korunan bir odada tutulduğunu belirtirken, “Bu sadece Novak için bir mücadele değil, bu tüm dünya için bir mücadeledir” dedi.