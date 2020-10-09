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Korkutan uyarı! 'Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vak'a sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Sağlık 09.10.2020, 10:12
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Korkutan uyarı! 'Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan kentteki yeni tip korana virüsün seyri yönünde son dakika açıklaması geldi. Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vak'a sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti. Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da sözlerine ekleyerek, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.

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