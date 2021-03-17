Korkutan açıklama geldi! Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir!

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, korona virüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecinin etkilerinin bu hafta görülmeye başlandığını açıkladı.

Akın, "Hastaneye başvurularda artış var; ama yatışlarda çok yüksek bir artış yok. Hastalık semptomatik belirtilerle başlıyor. Belirtileri takip eden 5 ile 7'nci günde bazı kişilerde tablo ağırlaşıyor.

Demek ki bir dahaki hafta hastaneye yatışlarda bir artışla da karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.