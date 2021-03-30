Korkutan açıklama: Aşı etkisini kaybedebilir...

Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar mevcut aşıların etkisini düşürecek mutasyonlara karşı uyardı.

Hürriyet'teki habere göre; 28 ülkeden 77 bilim insanı ile yapılan ankette her 3 araştırmacıdan 2'si mevut aşıların modifiye edilmesi gerekeceği iddiasını destekledi.

Kabus senaryosu olarak yorumlanan bu durum için çoğunluk 2022 yılının başını işaret etti.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL AŞILAR ETKİSİNİ YİTİREBİLİR

Söz konusu araştırmaya göre, önümüzdeki yıl mevcut Kovid-19 aşıları virüse karşı etkisini yitirebilir. Bilim insanları mevcut aşıların bu yeni döneme adapte olması gerektiğinin de altını çiziyor.

Ekibin yüzde 88'i ise küresel aşılama çalışmalarındaki adaletsizliğin yeni mutasyonun ortaya çıkmasında etklili olacağı görüşünde. Ankete katılan her 8 araştırmadan sadece 1'i mevcut aşıların önümüzdeki yıl etkisiz kalacağı ihtimalinin mümkün olmadığı savundu.