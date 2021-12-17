Kör edip ölüme götürüyor, ilk müdahalede etil alkol çare olabilir

Ülke genelinde sahte alkol nedeniyle ölümler artıyor. İstanbul, Yalova, Kahramanmaraş ve Sivas gibi çeşitli illerden 33 kişi sahte alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören kişilerin sayısı da bir hayli fazla. Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Cevat Türkay, sahte içkinin ne gibi olumsuz sonuçlar doğurabildiğini, nasıl müdahale edilmesi gerektiği gibi konularda açıklamalarda bulundu. Dr. Türkay, erken müdahalenin önemine değinerek sağlık kuruluşlarına uzak bölgelerde metil alkol tüketerek zehirlenen kişilere ilk etapta etil alkol verilerek müdahale edilebileceğini söyledi.

Son derece zehirli, içki olarak kullanılmamalı

İç Hastalıkları Uzmanı Cevat Türkay, metil alkolün hiçbir zaman içki olarak kullanılmadığını çünkü çok zehirli bir madde olduğunu belirterek, “Sahte içkinin aslı metil alkoldür. Bu ilk çağlardan bu yana bilinmekte olan bir madde. Eski mısırlılar bunu odun talaşının damıtılması sonucu elde etmişler ama mumyalamakta kullanılmış. Hiçbir zaman içki olarak kullanılmamış. Günümüzde de sanayi ürünüdür. Aslında hiçbir zaman içki olmaması gerekir çünkü fevkalade zehirli bir maddedir. Alındığında insan vücudunda en düşük dozda körlük en ağır dozda ölüme sebep olan bir maddedir. Sahte içki zehirlenmelerinin belirtilerine değinelim. Tabi içki alındıktan sonra 30 dakikada mide bağırsak sisteminden emilmekte. Fakat öncelikle alkole benzer tesirinden sonra kişide uzayan zaman içerisinde şiddetli baş ağrısı, şuur bulanıklığı, kusmalar, halsizlik, komaya hatta ölüme giden belirtiler vermektedir’’ dedi.

Zehirlenen kişiye etil alkol verilebilir

Dr. Türkay, erken müdahalenin önemli olduğunu, sağlık kuruluşuna uzak olan yerlerde metil alkolün etkisinin ise etil alkol verilerek azaltılabileceğini dile getirerek, “Sahte içkide erken müdahale elbette ki olumsuz sonuçları mutlaka önleyebilir. Erken müdahalede mümkünse öncelikle bir sağlık kuruluşuna kişiyi ulaştırmak gerekir. Ama bunu yapamıyorsak sahte içkinin vücuttaki tahrip edici tesirlerini yok etmenin en önemli yolu kişiye sahte olmayan içki içirmektir. Vatandaşlar diyebilirler ‘ hiçbir alkolün tesiri başka bir alkolle yok edilebilir mi’. Evet yok edilebilir. Sahte içkiyi içenlere anlaşıldıktan sonra normal alkol yani etil alkol verirseniz o sahte içki ile yarışmakta ve onun vücuttaki tahrip edici etkisini yok etmektedir. Ama tabi ki erken müdahale çok çok önemli. En önemli müdahale Nazogastrik Sonda yani mideye sonda koyup midenin yıkanarak içkinin vücuttan uzaklaştırılmasıdır’’ şeklinde konuştu.

Kör edip ölüme yol açıyor

Türkay, sahte alkolün göz sinirlerine ve beyne hasar verdiğini ve ölümlere yol açabildiğini söyleyerek, “Şimdi diyelim şehirden sağlık kuruluşlarından uzak bir yerden insanlar bilmeden sahte içkiyi kullandılar. Burada dikkat edilmesi gereken normal alkolde olmayan şuur bulanıklığı, şiddetli baş ağrısı, şiddetli kusmalar ve uykuya meyil kişiler ve etraftaki insanlar bunu anladıklarında sahte içki olabileceğini düşünüyorlarsa tekrar normal içki vermek lazım. Bu hususta yazı yazan yetkili hocalar kişinin kusturulmamasını, kusturulma yoluyla o sahte içkinin vücuttan atılmamasını önermemektedir. Çünkü içki kusma sırasında akciğere kaçarsa yine başka bir tahribat yapmaktadır. Kısaca ilk müdahale bulunabilirse normal alkol bulunamazsa sağlık kuruluşuna götürülerek midenin yıkanması, bu zehirli maddenin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Sahte alkolde ilk tesir göz sinirleridir. Hatta 30 gramı gözü kör edici tesire sahip. 30 gramın üzerindeki tesirler beyinde tahribat, böbrekte tahribat, karaciğerde tahribat yaparak kişiyi ölüme götürecek bir durumu başlatıyor’’ ifadelerini kullandı.