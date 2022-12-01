Köpeklerde bilinçsiz tırnak kesimine dikkat

Köpeklerde tırnak kesimine dair önerilerde bulunan Veteriner Hekim Ayşe Baydar, “Yavrular 60 günlük olana kadar tırnaklarının kesilmemesi hem onların sağlığı açısından önemidir, hem de muhtemel tehlikelerden koruyacaktır” dedi.

Eskişehirli Veteriner Hekim Ayşe Baydar, köpeklerde tırnak kesimine dair tavsiyelerde bulundu. Köpeklerin iki aylık olana kadar tırnaklarının kesilmemesi gerektiğine vurgu yapan hekim Baydar, ayrıca yavruların kendilerini muhtemel tehlikelerden koruyabilmeleri için özellikle bu durum önemine dikkat çekti. Köpeklerin yeni doğduklarında miyop olduklarını ve her şeyi bulanık gördüklerini de sözlerine ekleyen Baydar, “60 günlük yavruların tehlikeye açık olan hayatları bir de bilinçsiz tırnak kesimi ile sıkıntıya sokulmamalıdır” dedi.

“Evde ve dışarıda yetiştirilen köpeklerin tırnak uzama süreleri farklıdır”

Köpeklerin doğal zeminlerde kendi tırnaklarını rahatlıkla törpüleyebildiklerini anlatan Baydar, “60 günlük yavruların haricinde ayrıca 2,5 kilogramın üstünde olan köpeklerin de tırnaklarının kesilmemesini öneriyoruz. Eğer bu canlılar tırnak kesimi için kliğine getiriliyorsa ya yeterince egzersiz yapmıyordur ya da ortopedik, fizyolojik ve psikolojik olarak bir eksiklik vardır. Evde veya dışarıda yetiştirilen köpeklerin tırnaklarının uzama süresi farklıdır. Aynı şekilde bir evin parke döşemeli, taş ya da tamamen halı ile kaplı odaları da tırnaklar törpülenebilmesinde çok etkilidir. Tırnak kesimlerinde ise aynı insanlarda olduğu gibi tırnağın içerisindeki canlı doku ile ucundaki beyaz alan arasında kılcal damarlar mevcuttur. O damalara zarar vermeden tırnaklar sağlık bir şekilde kesilmelidir” dedi.

“Köpekler doğuştan ayakkabılıdır”

Köpeklere kış aylarında ayakkabı giydirilmesi diye bir zorunluluk olmadığını dile getiren veteriner Baydar, “Köpekler doğuştan ayakkabılıdır. Dışarıdan temin edilen hiçbir koruma canlının patilerini ya da parmaklarını korumayacaktır. Tabiri caiz ise onlar yerden ısıtmalı doğmuştur. Özellikle patilerinin altındaki siyah alan yağ dokusundan ibarettir ve vücudun ısıtma sistemi patilerden gelir. Ancak soğuk havalarda buzlu zeminlerin çözülmesi için bir takım kimyasal maddeler dökülür. Canlının ayaklarını bunlardan koruyabilmek için silikon ayakkabıların avantajı onların sağlığı açısından kaçınılmaz olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.