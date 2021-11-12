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Kopan el parmağının yerine ayak parmağı dikildi

Konya’da geçirdiği iş kazası sonrası el başparmağını kaybeden kişinin ayak başparmağı eline dikildi.

Sağlık 12.11.2021, 11:31
Kopan el parmağının yerine ayak parmağı dikildi

Konya’da geçirdiği iş kazası sonrası el başparmağını kaybeden kişinin ayak başparmağı eline dikildi.

Konya’da yaşayan 28 yaşındaki Muhammet Mustafa Kocamaz, iş yerinde çalıştığı esnada geçirdiği iş kazasında sağ el başparmağını tamamen kaybederken, diğer parmaklarında da ciddi yaralanmalar meydana geldi. Medicana Konya Hastanesi’ne başvuran Kocamaz’ın durumunu değerlendiren uzmanlar, ayak başparmağının alınarak el başparmağının yerine dikilmesine karar verdi. Kocaman’ın sağ ayak başparmağı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Dr. Öğrt. Üyesi Harun Kütahya ve Dr. Öğrt. Üyesi Hamza Hakan Türk tarafından başarılı bir operasyonla nakledildi.

Hastanın yaklaşık bir ay önce ciddi bir iş kazası sonrasında Medicana Konya Hastanesi’ne başvurduğunu anlatan Dr. Öğrt. Üyesi Harun Kütahya, “Acilde değerlendirip yatışını yaptıktan sonra ameliyathanede yaptığımız değerlendirmede elinde, başparmağında, dördüncü, beşinci parmağında, tam kopmanın olduğu üçüncü parmağında da ciddi bir ezilmenin olduğunu gördük. Aynı şekilde elinde de ciddi damar, sinir yapılarını etkileyen bir ezilme yaralanması mevcuttu. İlk baştaki değerlendirmelerde maalesef başparmağın, dördüncü ve beşinci parmağın dikilemeyecek şekilde yaralandığını gördük. Yine üçüncü parmağında yaptığımız damar, sinir tamirleri sonrasında parmağın en azından yaşayabilir duruma geldiğini gördük. Elindeki yaralanmaların müdahalesini yaptık. Birkaç günlük değerlendirmeden sonra enfeksiyon durumunun olmadığını gördük. Yine ciddi şekilde doku defektleri mevcuttu, hem başparmak tarafında hem de dördüncü ve beşinci parmak tarafında. Bunlarla alakalı ‘flep’ adını verdiğimiz serbest doku aktarımlarını uyguladık” dedi.

“Doku naklimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti”

Hastaya mevcut elinde kalan işaret parmağın ve üçüncü parmağın bir kısmıyla çok fazla fonksiyon göremeyeceği, gündelik işleri yapmakta dahi zorlanacağını anlattıklarını belirten Harun Kütahya, “Bir seçenek olarak ayak başparmağının el başparmağına naklini, bunun neticesinde de yapılacak işlemle birlikte bir miktar eline fonksiyon kazandırabileceğimiz, en azından gündelik aktivitelerde bir şeyleri tutma, kavrama açısından elini kullanabileceğini söyledik. Hastamız biraz düşündü. Biz doku aktarımlarını, doku beslenmelerinin iyi olduğunu gördükten sonra da bu işlemi yapmaya karar verdik. Yaklaşık 10 gün önce bu işlemi yaptık. Şu an herhangi bir problem olmadı. Doku naklimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bu işlem çok fazla yapılmamakla birlikte ciddi çok parmak kayıplarında ya da başparmağın el bileğine yakın olarak kaybı olan durumlarda fonksiyon kazandırma açısından başarılı bir işlem. Her ne kadar orijinali gibi bir hareket kazandırmasa da hastanın gündelik işlerini yapmada, hatta çalışma açısından da destek olmada etkili bir işlem. Hastamızın tedavisini bu şekilde düzenledik” ifadelerini kullandı.

Konya’nın önemli bir sanayi merkezi olması nedeniyle iş kazalarıyla da oldukça fazla karşılaştıklarını kaydeden Kütahya, “Bunların büyük kısmını el yaralanmaları şeklinde görüyoruz. Bazen haftada birkaç tane de parmak kopması şeklinde kaza bize gelebiliyor. Acilde değerlendirip daha sonra eğer uygunsa kopan parçanın tekrar yerine dikme işlemini yapabiliyoruz. Buna replantasyon adını veriyoruz. Replantasyonun uygun olmadığı, çok ezilmiş vakalarda bazen özellikle de çok parmak kopması ya da başparmağın el bileğine yakın kopmalarında da parmak transferi yani ayaktan ele nakil de önerdiğimiz seçeneklerden bir tanesi” şeklinde konuştu.

“Parmağımı oynatacağım zamanı bekliyorum”

İş yerinde çalışırken pres makinesinin inmesi sonucu elini neredeyse kullanamaz hale geldiğini dile getiren Kocamaz, “Beni acile getirdiler, ameliyat oldum. Hocam serçe, yüzük, başparmağımın kopuk olduğunu ve ayak başparmağımın el başparmağımın yerine alırsak kullanabilme imkanımın olacağını söyledi. Tabii ilk başta bizim de bir tereddüdümüz oldu. Ondan sonra düşündük ikna olduk. Şu an iyiyim, acım, sızım, hiçbir şeyim yok. Gayet rahatım. Tedavim de gayet güzel gidiyor. Parmağım da tuttu çok şükür. Bir rehabilitasyon sürecim var. Parmağımı oynatacağım zamanı da bekliyorum” diye konuştu.

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