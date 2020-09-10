Konya’da tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi intern doktor koronavirüse yenik düştü

Bir süredir Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde koronovirüs tedavisi gören Mercan, bu sabah hayatını kaybetti.

Selçuk Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Merve Mercan, uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

“ÜNİVERSİTEMİZ KIYMETLİ BİR ÖĞRENCİSİNİ KAYBETTİ”

Genç doktorun vefatına ilişkin Selçuk Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Sağlık ordumuz en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz çok kıymetli bir öğrencisini kaybetti. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencimiz Merve Mercan, vefat etti. Mekânı cennet olsun. Kederli ailesinin başı sağ olsun” denildi.

İNTERN DOKTOR KİMLERE DENİR?

Tıp Fakültesinden mezun olmadan önce, temel bilgi ve becerilerin kazandırılması için, hastanede bir yıl boyunca çalışacak öğrencilere verilen isimdir. İntern Doktor, Tıp Fakültesi 6.sınıf öğrencileridir. Altıncı sınıfa geçen tüm öğrencilere bu ünvan verilir.