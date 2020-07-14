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Konya’da SGK hizmet binası korona virüs nedeniyle kapatıldı
KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE HİZMET VEREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)'UNDA BİR ÇALIŞANIN COVİD 19 TESTİNİN POZİTİF ÇIKMASI NEDENİYLE KURUMDAKİ ÇALIŞANLAR KARANTİNAYA ALINDI.
Sağlık 14.07.2020, 18:27
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’unda bir çalışanın Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kurumdaki çalışanlar karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, hafta sonu Kızılcalar Mahallesinde bulunan yeni hizmet binasına taşınan Sosyal Güvenlik Kurumunda bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine alınan karar ile kurum çalışanları karantinaya alındı. Kurumda acil işlemleri yapmak üzere bir personel nöbetçi olarak bırakıldı. Diğer işlemler ise geçici süre ile durduruldu.
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