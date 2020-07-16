banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Japonya’da Covid-19 yeniden tırmanışta
Japonya’da Covid-19 yeniden tırmanışta
İstanbul'da kurbanlıklar çadırları doldurmaya başladı
İstanbul'da kurbanlıklar çadırları doldurmaya başladı
LGS Tercih Kılavuzu yayınlandı
LGS Tercih Kılavuzu yayınlandı
LGS birincisi kim oldu? 2020 LGS birincisi kim? LGS tam puan alan var mı?
LGS birincisi kim oldu? 2020 LGS birincisi kim? LGS tam puan alan var mı?

Konya’da prostat hastalığında "holep" tedavi yöntemi

ÜROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. İBRAHİM BULDU

Sağlık 16.07.2020, 14:45
7
Konya’da prostat hastalığında "holep" tedavi yöntemi

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, prostat hastalığında son yıllarda Avrupa’da ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan "holep" tedavi yönteminin ilk defa Konya’da hastanelerinde kullanılmaya başlandığını ifade ederek, bu yöntemle hastanın hastanede kalma süresinin kısaldığını söyledi.

Medova Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Buldu, erkeklerin korkulu rüyası olan prostat büyümesinin özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde sıklıkla görüldüğünü söyledi. 60-70 yaşın üzerindeki erkeklerin neredeyse yüzde 50’sinden fazlasında prostat büyümesine bağlı şikayetler görüldüğünü ifade eden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Buldu, “Bu şikayetler başlıca idrar yapmada zorluk, kesintili idrar yapma, sık tuvalete gitme, gece tuvalete kalkma, idrar kesesini tam boşaltamama görülmektedir. Bununla birlikte hastalarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, idrar kesesinde taş oluşumları, idrar yollarında kanama bu hastalarda görülebilen diğer belirtilerdir” dedi.

Prostat hastalığının iyi huylu prostat büyümesi ve prostatın kötü huylu hastalıkları olarak ikiye ayrıldığını kaydeden Doç. Dr. Buldu, “Toplumda en sık görülen şekli iyi huylu prostat büyümesidir. Prostat büyüdükçe şikayetler hastaların yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Tedavi yöntemleri; başta yaşam tarzı değişikliği dediğimiz sıvı alımı, yenilen içilen gıdaların düzenlenmesi, hastanın sağlıklı ve dengeli beslenmesinin önemi çok fazladır” ifadelerini kullandı.

“Holep tedavi yöntemi Konya’da ilk defa hastanemizde uygulanıyor”

Bitkisel bazı ürünler prostat hastalığında şiddetle tavsiye edildiğini belirten Doç. Dr. Buldu, “Bunların da yerleri oldukça kısıtlı olmakla birlikte mevcuttur. İlaç tedavileri prostat hastalığında iyi huylu prostat büyümesinde standart olarak uygulanan tedavidir. Fakat belli bir zaman sonra bu ilaç tedavilerinin hastalarda yeterli gelmediğini, şikayetlerin artarak devam ettiğini görmekteyiz. Bu noktada minimal invaziv dediğimiz cerrahi tedavi yöntemleri yapılabilmektedir. Özellikle son yıllarda Avrupa’da ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan holep tedavi yöntemi Konya’da ilk defa hastanemizde uygulanarak hastaların hizmetine sunulmuştur” diye konuştu.

“Hastanede kalma süresi ve sonta takılma süresinin kısaldı”

Yeni holep tedavi yöntemi ile lazer kullanılarak prostatın kabuk kısmından ayrıldığını aktaran Doç. Dr. İbrahim Buldu, “Daha sonrasında özel kıyıcı bir makine ile tamamen kapalı olarak idrar yolundan girilerek dışarıya alınmaktadır. Patolojik inceleme için örnek alınmaktadır. Bu yöntemde lazer enerjisi kullanıldığı için dokuya herhangi bir elektrik enerjisi verilmediği için dokuda bir yanma, prostat kabuğunun dışındaki sinir ve damar dokularında zedelenme olmadığı için hastalarda cinsellikle ve özellikle sertleşme ile ilgili olumsuz bir yan etki görülmemektedir” şeklinde konuştu.

Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda ilaç kullanımı düzenlenerek hastaların güvenli şekilde ameliyat edildiğini belirten Buldu, hastanede kalma süresi ve sonta takılma süresinin kısa olmasının diğer yöntemlere göre avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 16 Temmuz 2020
İmsak 03:46
Güneş 05:39
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:42
Yatsı 22:26