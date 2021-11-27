banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Alkollü içeceklere zam!
Alkollü içeceklere zam!

Konuşa konuşa ameliyat oldu

Tiroit bezi yanında bulunan paratiroit bezinde adenom tespit edilen hastanın ameliyatı, Eskişehir’de bir ilk olarak lokal anestezi ile hastanın bilinci açıkken gerçekleştirildi.

Sağlık 27.11.2021, 10:17 27.11.2021, 10:29
Konuşa konuşa ameliyat oldu

Tiroit bezi yanında bulunan paratiroit bezinde adenom tespit edilen hastanın ameliyatı, Eskişehir’de bir ilk olarak lokal anestezi ile hastanın bilinci açıkken gerçekleştirildi.

Eskişehir’de yaşayan 60 yaşındaki Halime Çelikel, kemik erimesi nedeniyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından kalsiyum yüksekliği tespit edilen Çelikel’e lokal anestezi ile paratiroit ameliyatı gerçekleştirildi. Hastanın bilinci açıkken ve kendisiyle konuşarak yaptıkları müdahale hakkında bilgi veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Kılıç, tamamen uyutulmaktan korkan hastalarda nadiren gerçekleştirdikleri bu operasyonun Eskişehir’de bir ilk olduğunu belirtti.

“Hocam sağ olsun ameliyat esnasında benimle konuştu ve moralimi yüksek tuttu”

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğunda yüzde 70 kemik erimesi tespit edildiğini anlatan Halime Çelikel, doktorların kendisini takip altına aldığını ifade etti. Yapılan tetkikler sonucunda kalsiyum oranının yüksek çıktığını gördüklerini ve gerekli araştırmaların yapıldığını dile getiren Çelikel, “Tiroit bezlerimde paratiroit diye bir salgı oluşmuş. Hocalarımızın sayesinde başarılı bir ameliyat geçirdim. Allah razı olsun hocalarımdan. Ameliyat çok güzel ve rahat geçti. Hocam sağ olsun ameliyat esnasında benimle konuştu ve moralimi yüksek tuttu. Hiç sıkılıp daralmadım ve hiç stres olmadım. Mehmet hocam sayesinde, konuşa konuşa ameliyatım gerçekleşti. Dün çok iyi değildim ama bugün çok şükür iyiyim ve taburcu oluyorum. Gayet başarılı bir operasyon geçirdim” dedi.

“Hasta konuşurken tiroit bezini bulup çıkarıyoruz”

Hasta ile konuşa konuşa gerçekleştirdikleri paratiroit operasyonu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Kılıç, bu müdahalenin Türkiye’de daha önceden yapıldığını, ancak Eskişehir’de bir ilk olduğunu belirtti. Hiperparatiroitin birçok bulgulara yol açan bir hastalık olduğunu ve tiroit bezinin hemen yanında bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, “Lokal anestezi altında ve minimal invaziv yaklaşım dediğimiz yöntemle paratiroit adenomun cerrahi müdahalesini yaptık. Bunu ben daha önceden çok yaptım ama Eskişehir’de ilk defa yaptığımız bir ameliyat. Hiperparatiroit kanda kalsiyum yüksekliği, kemik erimesi, böbrekte taş, tansiyon yükselmesi gibi bir sürü bulgulara yol açan hastalık. Tiroit bezinin hemen yanında. Tabi bunun için adenomun yerini tespit etmek gerekiyor. Ultrasonografik ve sintigrafik yöntemle ve deneyimli bir cerrahi ekiple, hastayı uyutmadan lokal anestezi ile yani tabiri caizse konuşa konuşa gerçekleştiriyoruz. Çünkü ses telleri dediğimiz sinirin yakınında bir müdahale yapıyoruz. Hasta konuşurken bu tiroit bezini bulup çıkarıyoruz. Hasta ister aynı gün istemezse ertesi gün taburcu olabiliyor” diye anlattı.

“Uyanamamaktan korkan hastalarımız oluyor”

Bazı hastaların narkoz ve anestezi almaktan korktuğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kılıç, dolayısıyla lokal anestezi sayesinde tam uyutularak yapılan operasyonların yan etkilerini hiçbir türlü hastaya yüklemediklerini kaydetti. Operasyonun ertesi günü hastayı çıkarabildiklerini söyleyen Kılıç, “Anestezi alacakmış gibi hastamızı hazırlıyoruz ama lokal anestezi ile yapıyoruz. Hastaya anlatıyoruz, ‘Sizi genel anestezi ile ameliyat edebiliriz, eğer siz kabul ederseniz sizi uyutmadan lokal anestezi ile de yapabiliriz’ diyoruz. ‘Kesinlikle uyumak istemiyorum, narkozdan korkuyorum ve uyanamamaktan korkuyorum’ gibi tereddütleri olan hastalarımız oluyor. Bu kişileri de narkoz vermeden, lokal anestezi ile ameliyat ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Altay 14 17
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Gençlerbirliği 13 17
11. Samsunspor 12 16
12. Bursaspor 13 14
13. Denizlispor 12 14
14. Menemenspor 12 14
15. Manisa FK 14 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7