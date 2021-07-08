Konunun uzmanından çocuk sahibi olmak isteyenlere varikosel hastalığının tedavi detayları

Sperm kalitesini önemli oranda etkileyen varikosel hastalığının, hastanede yatış dahi gerektirmeden tedavi edilebileceğini aktaran Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için Mikro cerrahi Varikoselektomi operasyonunun tüm detaylarını anlattı.

Çocuk sahibi olamama, kısırlık hakkında konuşulduğunda toplumumuzda ilk akla gelen kadın kaynaklı kısırlık problemi olabiliyor. Kısırlık vakalarının yaklaşık yüzde 35’i kadın kaynaklı nedenler iken, erkek kaynaklı nedenler de yaklaşık yüzde 35 oranında, çiftlerden her ikisinde birden problem olma ihtimali ise yüzde 20 oranında. Kısırlık nedenlerini bulmaya yönelik olarak yapılan temel testler sonucunda çiftlerin yüzde 10’unda herhangi bir neden bulunamamakta ve bu grup ‘açıklanamayan infertilite (kısırlık)’ olarak kabul edilmekte.

Erkek kaynaklı kısırlık nedenlerinin yüzde 40’ını oluşturan varikosel hastalığı ile alakalı bilgiler veren Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, erkeklerde yüzde 15 ve yüzde 20 civarında görülen varikosel hastalığını erkek infertilitesinin hormonal, fiziksel ve metabolik birçok sebebinin yanında en sık görülen ve aslında en kolay tedavi edilebilen hastalık olduğunu belirtti. Doç. Dr. Gülpınar, çok yaygın bir sağlık sorunu olan varikosel, testislerin yapısında bozukluk, testosteron seviyelerinde düşüklük ve sperm kalitesinde azalma ile kendini gösterebilen bir hastalık olduğunu aktardı.

Çocuk yapmakta sorun yaşıyorsanız ve varikoseliniz de mevcut ise muhakkak ameliyat gereklidir

Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, varikosel tespit edildikten sonra her hastada tedavi edilmesinin zorunlu olmadığını belirterek, “Varikosel testise zarar veriyorsa, varikosele bağlı olarak sperm kalitesi bozulmuş ise ameliyat yapılması önemlilik arz etmektedir. Bununla birlikte hastalık testislerde ya da kasıklarda ağrı oluşturuyorsa da ameliyat önerilebilir. Varikoselin ilaçlar ile tedavisi mümkün değildir. Eğer çocuk yapmakta sorun yaşıyorsanız ve varikoseliniz de mevcut ise muhakkak ameliyat gereklidir. Yapılacak semen analizi (sperm testi veya spermogram) ile varikoselin çocuk sahibi olmanızı etkileyip etkilemediği belirlenir. Sıklıkla dopplerultrason denilen özel bir ultrasonografi ile damarların çapı ve kaçak akım olup olmadığı saptanır. Sonuçlara göre ameliyata karar verilir. Mikro cerrahi varikoselektomi yönteminde gelişmiş ameliyat mikroskopları kullanılır. Bunun amacı tedavi edilecek doğru damarların daha isabetli seçilebilmesi, atardamar, döl yolu ve lenf damarlarının hasarı riskinin en aza indirilebilmesidir. Hastanın ihtiyacına göre genel ya da bölgesel anestezi altında yapılabilen bu operasyonda kasık bölgesinden 2 santimetrelik bir kesiden girilerek testis damarlarına ulaşılır. Mikro cerrahi yöntemler ile damarlar düzeltilir. Hastalığın durumuna bağlı olarak 60 dakika civarında süren bu ameliyat sonrasında hasta aynı gün taburcu olabilmektedir. 1 hafta 10 günlük süreçte ise ameliyata dair yakınmalar büyük oranda geçmektedir” dedi.

Ameliyat sonrası sperm kalitesini iyileştiren bazı vitamin ve mineral karışımları kullanılabilir

Ameliyattan sonra hastaların yaklaşık yüzde 70’inin sperm parametresinde düzelme olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Tolga Gülpınar, bu olumlu sonuçlara ise yaklaşık 4 - 6 ay içerisinde ulaşılabildiğini ifade ederek, “Bu oranın arttırılabilmesi için uzman hekim gerekli gördüğü takdirde ilaç kullanımı önerebilmektedir. Ameliyat sonrası sperm kalitesini iyileştiren bazı vitamin ve mineral karışımları kullanılabilir. Eğer 6’ncı ayda sperm parametrelerinde bir iyileşme yoksa hastanın sperm parametrelerine göre yaş faktörü, kadın faktörü gibi durumlar göz önünde bulundurularak aşılama ya da tüp bebek gibi yöntemlere yönlendirilmesi faydalıdır” diye konuştu.