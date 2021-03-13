Kontrollü normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasaklarına dikkat

COVİD-19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçilmesinin ardından yeni süreçte iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri, risk gruplarına göre belirlenmişti.

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam ederken, hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerdeki vatandaşların, Sağlık Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgeler doğrultusunda temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekler.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecekler. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günü ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecekler.